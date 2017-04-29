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  • Алексей Березуцкий заявил, что при Газзаеве ЦСКА играл в более атакующий футбол

Алексей Березуцкий заявил, что при Газзаеве ЦСКА играл в более атакующий футбол

29 апреля 2017, 18:49
3

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сравнил тактические схемы, которые армейцы использовали под руководством Валерия Газзаева и Виктора Гончаренко. По словам футболиста, нынешняя тактика более оборонительная.

«Это действительно две полностью разные схемы. «3-5-2» при Газзаеве была гораздо более атакующей расстановкой, чем сейчас. Если говорить простым языком, играли в три центральных защитника и два крайних полузащитника. В контексте той схемы это были именно полузащитники, которые оказывали какую-то поддержку обороне. Сейчас в тех моментах, когда мяч у соперника, это полноценные крайние защитники. Похожие нюансы есть и по всем остальным позициям. Футбол, как ты сказал, не стоит на месте, поэтому роднит две эти схемы только формальная расстановка игроков», – сказал Березуцкий.

Напомним, завтра ЦСКА примет на своем поле «Спартак». Начало матча в 17:00 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Газзаев Валерий Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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shinnik
1493481518
Близнец тоже говорун?Весь в Васю. А что про Лёню -то забыли..?
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erma
1493481790
Леша, нельзя сравнивать верблюда и осьминога - время было другое, другая команда, другие деньги. Только ты тот же. В хорошем смысле.
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