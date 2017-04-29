Алексей Березуцкий заявил, что при Газзаеве ЦСКА играл в более атакующий футбол

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сравнил тактические схемы, которые армейцы использовали под руководством Валерия Газзаева и Виктора Гончаренко. По словам футболиста, нынешняя тактика более оборонительная.

«Это действительно две полностью разные схемы. «3-5-2» при Газзаеве была гораздо более атакующей расстановкой, чем сейчас. Если говорить простым языком, играли в три центральных защитника и два крайних полузащитника. В контексте той схемы это были именно полузащитники, которые оказывали какую-то поддержку обороне. Сейчас в тех моментах, когда мяч у соперника, это полноценные крайние защитники. Похожие нюансы есть и по всем остальным позициям. Футбол, как ты сказал, не стоит на месте, поэтому роднит две эти схемы только формальная расстановка игроков», – сказал Березуцкий.

Напомним, завтра ЦСКА примет на своем поле «Спартак». Начало матча в 17:00 по московскому времени.

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