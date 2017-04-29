Семин: «Локомотив» не смог реализовать хорошие моменты в матче с «Рубином», это сказалось на результате»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что плохая реализация моментов помешала красно-зеленым добыть очки в матче 26-го тура РФПЛ с «Рубином» (0:1). По словам специалиста, железнодорожникам нужно было больше контролировать мяч, но это у игроков не получилось.

«Первый тайм мы сыграли мягко говоря не важно. Второй тайм был значительно лучше, но не смогли забить в хороших моментах. Это сказалось на результате.

Сложно говорить, почему плохо сыграли первую половину. Была неуверенность в действиях игроков, нам надо было больше контролировать мяч, но у нас этого не получилось», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

После 26-ти туров «Локомотив» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 35 очков. В активе «Рубина» 32 балла и десятое место.