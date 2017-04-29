«Рома» рассчитывает взять в аренду у «Барселоны» Дениса Суареса

«Рома» хочет видеть в своих рядах хавбека «Барселоны» Дениса Суареса. «Волки» намерены взять 23-летнего игрока в аренду с последующим выкупом. Инициатором сделки выступает новый спортивный директор римлян Мончи, хорошо знакомый с испанским рынком по многолетней работе в «Севилье».

Суарес перебрался в стан сине-гранатовых из «Вильярреала» в июле минувшего года. В нынешнем сезоне он провел 35 поединков, записав в свой актив три гола и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.