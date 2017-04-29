Неймар рассчитывает, что «Манчестер Юнайтед» выкупит его у «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Неймар рассчитывает на переход в «Манчестер Юнайтед». Бразилец надеется, что манкунианцы смогут заплатить сине-гранатовым сумму отступных в размере 200 миллионов евро.

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью намерен заменить 25-летним игроком Златана Ибрагимовича, который из-за травмы выбыл на неопределенный срок.

Напомним, что у бразильского форварда в Испании имеются проблемы с налоговыми органами.

В текущем сезоне Неймар провел 40 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей и 24 голевые передачи.

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