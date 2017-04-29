Хенесс: «Баварии» мало чемпионского титула, нам нужно задуматься об улучшении своих результатов»

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенцам мало чемпионского титула в Германии. По его словам, команде нужно задуматься об улучшении своих результатов.

Напомним, красные выбыли из розыгрыша национального кубка, а также завершили свои выступления в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала.

«Мы должны смириться с нынешним положение дел, но «Баварии» нужно задуматься об улучшении результатов. Нам мало лишь чемпионского титула в Германии. Есть мнение, что трансферный рынок может дать лекарство от всех болезней, но я не вижу предпосылок для этого», – приводит слова Хенесса AFP.

После 30-ти туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего конкурента «РБ Лейпциг» на восемь очков. Для завоевания чемпионства мюнхенцам в оставшихся четырех матчах достаточно набрать пять баллов.