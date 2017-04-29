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  • Хенесс: «Баварии» мало чемпионского титула, нам нужно задуматься об улучшении своих результатов»

Хенесс: «Баварии» мало чемпионского титула, нам нужно задуматься об улучшении своих результатов»

29 апреля 2017, 12:16
5

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенцам мало чемпионского титула в Германии. По его словам, команде нужно задуматься об улучшении своих результатов.

Напомним, красные выбыли из розыгрыша национального кубка, а также завершили свои выступления в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала.

«Мы должны смириться с нынешним положение дел, но «Баварии» нужно задуматься об улучшении результатов. Нам мало лишь чемпионского титула в Германии. Есть мнение, что трансферный рынок может дать лекарство от всех болезней, но я не вижу предпосылок для этого», – приводит слова Хенесса AFP.

После 30-ти туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего конкурента «РБ Лейпциг» на восемь очков. Для завоевания чемпионства мюнхенцам в оставшихся четырех матчах достаточно набрать пять баллов.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария
Комментарии (5)
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zatonn
1493460682
Омолодить команду, пригласить нормального спортивного директора, активнее вводить в дело молодёжь, в особенности воспитанников Академии Баварии! И не помешало бы герра Руммениге на заслуженный отдых отправить!
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hevbn 28
1493463138
Я считаю ,что дело не только в результатах, но большей степени и в игре,при Гвардиоле за три года не было ни одного матча, чтобы можно было сказать , что команда играет хуже противника даже когда команда проигрывала.А при Анчелотти наоборот было много матчей,когда команда играла уж точно не лучше соперника ,но выигрывала особенно в первой части сезона,можно вспомнить матчи с Гамбургом,Шальке игру во Фрайбурге,я не уверен ,что папа Карло сможет решить проблему с игрой в следующим сезоне.
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Ronaldinho R10
1493471328
Считаю,что для Баварии это провальный сезон.Гвардиола приучил к машинной игре..Да,не везло в ЛЧ, но стабильно 1/2 бралась,тут все говорили про финал,а Бавария сильно сдала в конце сезона.
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teodogat
1493502463
Если Реал захотел вашего Крооса и сразу получил его, а вы хотели Година из Атлетико и вам как тому танцору что то помешало, то вам с ними тяжело тягаться, они таких вот Санчесов, Бернатов и Команов не берут, поэтому вы им раз за разом сливаете вот уже 4й год подряд. И если какой нибудь Хофенхайм и другие время от времени легко прошивают вашу защиту, а Айнтрахт умудрился вырвать ничью играя в меньшинстве, и вообще много дурацких голов было пропущено в бундеслиге, даже когда побеждали, а в бундеслиге далеко не звезды мирового футбола во всех этих клубах, то рано вам еще тягаться за победу в ЛЧ.
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teodogat
1493503270
Да и вот взять поражение в кубке от Боруссии, Боруссия играла также хреново как и с Монако, разница в том только какие защитники противостояли Обамеянгу и компании. Обамеянг наверно даже заскучал занося головой в пустые ворота мяч, настолько свободным его оставили и никому не нужным... а в ситуации с третьим голом Дембеле, будь там защитники того же Монако, они бы 10 раз отобрали уже мяч в центре штрафной, и он никогда бы у них не отскочил направо к Дембеле. Короче пора прощаться с пенсионерами в защите, иначе Баварии не то что Реал, а Монако с ПСЖ и Ман.Сити не пройти будет...
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