Феллаини дисквалифицирован на три матча

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини получил дисквалификацию на три матча за удаление в матче английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», который закончился со счетом 0:0. Бельгиец получил красную карточку за стычку с Серхио Агуэро.

Таким образом, он вынужден будет пропустить матчи со «Суонси», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

В нынешнем сезоне Феллаини провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 27 матчей, в которых получил восемь желтых и одну красную карточек.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»