«Эспаньол» и «Барселона» встретятся в каталонском дерби

В субботу, 29 апреля, в рамках 35-го тура испанской Примеры состоится каталонское дерби, в котором примут участие «Эспаньол» и «Барселона». Матч по своему накалу вряд ли уступит знаменитому класико, что будет только на руку болельщикам. «Барселоне» нельзя проигрывать, учитывая чемпионскую борьбу с «Реалом», а «Эспаньол» пытается всеми силами зацепиться за ерокубковую шестерку.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Эспаньол» – «Барселона». Начало в 21:45, не пропустите!

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