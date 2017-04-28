Медведев: «Зенит» – «Урал»? Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Отметим, что в данной встрече были удалены сразу три игрока екатеринбургского клуба.

«У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют. Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала», – сказал Медведев.

Напомним, этот матч стал первым для «Зенита» на новом стадионе «Санкт-Петербург».

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак» и выиграй сертификаты на меню от пабов «Темпл Бар»