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  • Медведев: «Зенит» – «Урал»? Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала»

Медведев: «Зенит» – «Урал»? Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала»

28 апреля 2017, 16:00
41

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Отметим, что в данной встрече были удалены сразу три игрока екатеринбургского клуба.

«У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют. Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала», – сказал Медведев.

Напомним, этот матч стал первым для «Зенита» на новом стадионе «Санкт-Петербург».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Урал
Комментарии (41)
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sochi-2013
1493385994
Вся страна гадает- после какой уворованной суммы, человек становится неподсуден? Или просто дело в личности и связях вора?
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sergun-kuk
1493386174
Удаления были все по делу! А Медведеву советую почаще футбол смотреть! Тогда удивляться может перестанет!
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Garrincha58
1493386591
что это? и зачем премьер министру задавать такие вопросы своим подчиненным неужели нет более серьезных проблем которые должны решать министры правительства а футболом пусть занимаются те люди которым это поручено
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RustB
1493388370
Вы держитесь тут! Всего Вам доброго!
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ufos73
1493388503
Бла-бла-бла...Лучше бы не прожиточный минимум снижал, а урезал расходы вот на такие "проекты-игрушки"
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SEREGA 64
1493389484
ВЫЛЕЗ КЛОУН КРЕМЛЁВСКИЙ ЗА СВОЮ КОМАНДУ БОЛЕТЬ БЫЛ ДОВОЛЕН КАК УРАЛ ЗАСУДИЛИ
Ответить
Axe111
1493391794
Как же за*бал уже этот звенит, мусорка
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slavа0508
1493393731
Пока Питерские у власти так и будет продолжаться судейский пезпредел в пользу Зенита,и дальше будут тратиться гос деньги на Зенит
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wobaekat
1493397115
Димон, с твоей недвижимостью ситуация не менее удивительная.
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shinnik
1493398753
у нас ситуация была ,что одного не уволили, а других под тыщу развезли по о/милиции.. бля.забыл,вся страна наблюдала...
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