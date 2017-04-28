«Зенит» вступил в переговоры по форварду сборной Исландии

«Зенит» в летнее трансферное окно намерен приобрести нападающего «Маккаби» Видара Кьяртанссона. Российский клуб уже вступил в переговоры о покупке 27-летнего исландского футболиста.

Сообщается, что форвард привлек внимание сине-бело-голубых в матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы. В игре группового этапа Кьяртанссон забил гол в ворота петербуржцев.

«Переход Кьяртанссона в «Зенит»? Видар счастлив в «Маккаби». Сейчас он лучший бомбардир чемпионата Израиля. То же самое было и в Исландии, и в Норвегии, и в Швеции. Но ничего исключать нельзя», — заявил агент нападающего.

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