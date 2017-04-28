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«Зенит» вступил в переговоры по форварду сборной Исландии

28 апреля 2017, 13:21
14

«Зенит» в летнее трансферное окно намерен приобрести нападающего «Маккаби» Видара Кьяртанссона. Российский клуб уже вступил в переговоры о покупке 27-летнего исландского футболиста.

Сообщается, что форвард привлек внимание сине-бело-голубых в матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы. В игре группового этапа Кьяртанссон забил гол в ворота петербуржцев.

«Переход Кьяртанссона в «Зенит»? Видар счастлив в «Маккаби». Сейчас он лучший бомбардир чемпионата Израиля. То же самое было и в Исландии, и в Норвегии, и в Швеции. Но ничего исключать нельзя», — заявил агент нападающего.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Маккаби
Комментарии (14)
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Amalyy912
1493375458
а вдруг это второй Гудйонссон!!?надо брать!!
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Dgad
1493375645
А как же Тюба с Кококошей?
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kykyi
1493376209
Зачем им нападающий? Любого из команды натренируйте хорошо бить пенальти, хоть вратаря, и победа в кармане.
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Mahone
1493376760
Зачем? Есть Дзюба,Кокорин,молодежь на подходе
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hevbn 28
1493378256
Во времена пошли ,раньше Зенит хотел покупать,да и покупал игрока сборной Бразилии Халка,игрока сборной Аргентины и мадридского Реала Гарая ,бельгийца Витцеля,а теперь гоняется за лучшим бомбардиром чемпионата Израиля и не из основного состава сборной Исландии,и все это из-за присоединения маленького (по сравнению с территорией страны)клочка земли.
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семёнычев
1493382980
Трансферная политика Зенита отработана годами!!!!! Выбирают команду с которой обосрались и выкупают игроков.... В итоге приходит игрок, а юбидчику осуществляется "страшная мстя"... Эта "мстя" ещё обиднее, если потом новичок сидит на банке и в конце концов устраивает пьяный дебош в аэропорту....
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Бриг
1493398903
Ещё в Монголии надо поискать. Тоже населения мало.
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