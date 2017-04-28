Примера. «Атлетик» дома обыграл «Бетис»

«Атлетик» в домашнем поединке 34-го тура Примеры оказался сильнее «Бетиса» – 2:1. В составе хозяев отличились Ариц Адурис и Икер Муньяин, а за гостей забил Рубен Кастро.

Команда из Бильбао набрала 59 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице, обойдя «Реал Сосьедад». «Бетис» по-прежнему 15-й.

Перед матчем «Бомбардир» сообщал об инциденте насилия в Бильбао с участием болельщика «Бетиса».

Испания. Примера. 34-й тур

Атлетик – Бетис – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Адурис (с пенальти), 53; 2:0 – Муньяин, 60; 2:1 – Кастро, 63.

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