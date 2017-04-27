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  • Гендиректор «Томи» Киселев: «Два пенальти в матче с «Анжи» – чистые. Третий будем смотреть»

Гендиректор «Томи» Киселев: «Два пенальти в матче с «Анжи» – чистые. Третий будем смотреть»

27 апреля 2017, 23:41
2

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал работу судьи Владислава Безбородова на матче 25-го тура РФПЛ между томским клубом и «Анжи» (3:3). Махачкалинский клуб забил все три гола с пенальти.

«Пусть работу арбитров рассматривает инспектор матча, это его обязанности, пусть отрабатывает свой хлеб. Что касается слов Петракова про судейство, то многое было сказано на эмоциях. Сейчас мы сядем и все обсудим спокойно, каждый эпизод. Два из трех пенальти – чистые. А третий… Будем смотреть», – сказал Киселев.

Ранее главный тренер «Томи» Валерий Петраков раскритиковал судейство на «Анжи-Арене».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Томь
Комментарии (2)
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77SAM
1493328691
три удаления,три пенальти...и судьи кто ?
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семёнычев
1493366171
в Томи мальчишки проходят тестирование и мне думается, что многим оно поможет в будущем.... Ведь таких спаринг-партнёров, как клубы РФПЛ в Томске не найти.... Было бы здорово, если бы Валерию Юрьевичу не пришлось бы покидать клуб... А насчёт пеналей- дело пустое... Ничего не изменится, даже если не было игры рукой в первом эпизоде с пеналем, и даже если необоснована затяжка с финальным свистком... Я всё не могу увидеть одного томича, с апельсином, который сетовал после зимнего окна, что Томь не снимается с турнира... хотелось бы услышать, что сейчас он думает по этому поводу?))) ТОМЬ- ЧЕМПИОН!!)))) Не, ну правда молодцы....
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