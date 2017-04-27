Гендиректор «Томи» Киселев: «Два пенальти в матче с «Анжи» – чистые. Третий будем смотреть»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал работу судьи Владислава Безбородова на матче 25-го тура РФПЛ между томским клубом и «Анжи» (3:3). Махачкалинский клуб забил все три гола с пенальти.

«Пусть работу арбитров рассматривает инспектор матча, это его обязанности, пусть отрабатывает свой хлеб. Что касается слов Петракова про судейство, то многое было сказано на эмоциях. Сейчас мы сядем и все обсудим спокойно, каждый эпизод. Два из трех пенальти – чистые. А третий… Будем смотреть», – сказал Киселев.

Ранее главный тренер «Томи» Валерий Петраков раскритиковал судейство на «Анжи-Арене».