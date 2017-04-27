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  • Мостовой: «Думаю, «Спартак» не сыграет с ЦСКА так бездарно, как «Локомотив»

Мостовой: «Думаю, «Спартак» не сыграет с ЦСКА так бездарно, как «Локомотив»

27 апреля 2017, 15:50
15

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не исключил, что предстоящий матч красно-белых с ЦСКА в 26-м туре РФПЛ завершится со сенсационным результатом. По мнению ветерана, груз ответственности должен больше давить на армейцев, которые в случае поражения, практически точно теряют шансы на чемпионство.

«Мне трудно определить форму ЦСКА в преддверии дерби. «Спартак» вряд ли будет играть против «армейцев» так бездарно, как «Локомотив».
Обе команды чаще всего одерживают победы со счетом 1:0, но вряд ли это противостояние получится скупым на голы. Скорее матч закончится результативной ничьей. Вообще, я не исключаю, что может случиться что-то сенсационное. Ведь «Локомотив» также ни в чем не уступал ЦСКА, а некоторые футболисты так и вовсе превосходят «армейцев» по фамилиям.

ЦСКА должен волноваться, глядя в турнирную таблицу. Ведь если они не обыграют «Спартак», то могут сказать титулу «до свидания!» – заявил Мостовой.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Мостовой Александр
Комментарии (15)
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Диктор
1493297863
Думаю ЦСКА проиграет.
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лёха72
1493298078
ничейка устроит.ну лучше конечно победа
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aurora5858
1493298498
4:1
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piligrim1986
1493299774
ну не зря Каррера за матчем сам наблюдал
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NEON-SM
1493302966
Мне видится 1:1, это было бы справедливо и закономерно, но врят ли коней это устраивает. Удивляет что матч будет судить ленинградец Безбородов, хотя должен быть Карасёв(который будет судить оренбург анжи вроди как) В чём прикол никто не знает?
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АлёшкА91
1493306974
Ничья видится самым оптимальным исходом, а как сложится - увидим в воскресенье!
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zenit2012
1493331866
ЦСКА традиционно концовку сезона играет результативно...
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Obi Wan
1493352099
Может Спартак 5 пропустит...
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