Мостовой: «Думаю, «Спартак» не сыграет с ЦСКА так бездарно, как «Локомотив»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой не исключил, что предстоящий матч красно-белых с ЦСКА в 26-м туре РФПЛ завершится со сенсационным результатом. По мнению ветерана, груз ответственности должен больше давить на армейцев, которые в случае поражения, практически точно теряют шансы на чемпионство.

«Мне трудно определить форму ЦСКА в преддверии дерби. «Спартак» вряд ли будет играть против «армейцев» так бездарно, как «Локомотив».

Обе команды чаще всего одерживают победы со счетом 1:0, но вряд ли это противостояние получится скупым на голы. Скорее матч закончится результативной ничьей. Вообще, я не исключаю, что может случиться что-то сенсационное. Ведь «Локомотив» также ни в чем не уступал ЦСКА, а некоторые футболисты так и вовсе превосходят «армейцев» по фамилиям.

ЦСКА должен волноваться, глядя в турнирную таблицу. Ведь если они не обыграют «Спартак», то могут сказать титулу «до свидания!» – заявил Мостовой.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.