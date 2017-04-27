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  • Орлов: «Рад, что в Санкт-Петербурге появился стадион самого высокого уровня»

Орлов: «Рад, что в Санкт-Петербурге появился стадион самого высокого уровня»

27 апреля 2017, 08:06
28

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов доволен тем, что в Санкт-Петербурге построили новый стадион на Крестовском острове. Также Орлов отметил, что игра «Зенита» ухудшилась после ухода из команды полузащитника Акселя Витселя.

– Что скажете о «Санкт-Петербург-Арене»?

– Впечатления хорошие. Рад, что в нашем городе появился большой стадион самого высокого уровня, на котором можно играть в футбол в любую погоду. Общался с болельщиками – все в восторге! Недоделки? Ничего страшного, все будет приведено в норму. Другое расстраивает.

– Что именно?

– «Зенит» играет неважно.

– Почему?

– Поверхностно судить об этом нельзя, необходим глубокий анализ. Со стороны видно, как разбалансированы действия футболистов. В чем причина? В центре поля потеря Витселя оказалась невосполнимой. После зимы у нас нет средней линии! Центральные полузащитники играют с ошибками, мало созидают, много позволяют сопернику. Словом, весенний «Зенит» совсем не похож на себя самого осеннего образца.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель Орлов Геннадий
Комментарии (28)
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АртурZaСМ
1493270309
Все кричат , что Зенит не форме , когда уже все поймут , что это и есть уровень Зенита просто те кто тащил ушли (Гарай, Витсель, Халк), а для тех кто остался это предел , это их уровень. Так что не надо лепетать про спад...
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Болельщик Реал Мадрида
1493270765
Рад ты и еще несколько тысяч казнокрадов, которые отмыли на его строительстве миллиарды рублей.
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LIWER RW
1493271036
Один из главных символов коррупции современной России должен войти во все учебники по истории и уголовному праву.
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Футболозавр Рекс
1493271493
Старик слеп и фанатичен...
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Амба Нагорск
1493272245
И у Орлова крыша протекает )
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Danish Dynamite
1493272561
Как говорит моя тёща о родственнике, "Ванечка молоденький хороший был, а потом скурвился".
Это я про "Зенит" образца начала 2000-х, когда их "Смена" выдала костяк будущей сборной России. Малафеев, Денисов, Аршавин, Керж, Быстров, не говоря о менее звездных. Такого "Зенита", видимо, не будет больше. А очень жаль. Команда тогда вызывала симпатии даже со стороны таких противников, как Овчинников и Евсеев. Теперь же превратилась в черную дыру и механизм отмывания бабла... Не там корень зла видишь, Орлов! Очень-очень жаль!
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BAIv
1493274569
орлов знает кто его кормит вот и поёт песенки во славу партии родной и градоворов
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Александр52
1493275627
Мне так кажется, телекомментатор должен быть нейтрален и непредвзят ни к одной из команд, а он болеет за Зенит и комментирует все его матчи. Слушать не приятно, много ложного или льстивоугодного. Перестал смотреть. Обидно.
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MorDOR_13
1493276607
Газон гавно, крыша дырявая - стадион высокого уровня
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den161
1493278356
Самого высокого уровня??? Самого высокого уровня в Краснодаре у Галицкого!!!!
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