Орлов: «Рад, что в Санкт-Петербурге появился стадион самого высокого уровня»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов доволен тем, что в Санкт-Петербурге построили новый стадион на Крестовском острове. Также Орлов отметил, что игра «Зенита» ухудшилась после ухода из команды полузащитника Акселя Витселя.

– Что скажете о «Санкт-Петербург-Арене»?

– Впечатления хорошие. Рад, что в нашем городе появился большой стадион самого высокого уровня, на котором можно играть в футбол в любую погоду. Общался с болельщиками – все в восторге! Недоделки? Ничего страшного, все будет приведено в норму. Другое расстраивает.

– Что именно?

– «Зенит» играет неважно.

– Почему?

– Поверхностно судить об этом нельзя, необходим глубокий анализ. Со стороны видно, как разбалансированы действия футболистов. В чем причина? В центре поля потеря Витселя оказалась невосполнимой. После зимы у нас нет средней линии! Центральные полузащитники играют с ошибками, мало созидают, много позволяют сопернику. Словом, весенний «Зенит» совсем не похож на себя самого осеннего образца.