Фернандеш извинился перед болельщиками «Локомотива» за поражение от ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш попросил прощения у болельщиков за крупное поражение от ЦСКА (0:4) в матче 25-го тура чемпионата России. Футболист подчеркнул, что в следующих встречах команда будет играть лучше.

«Дорогие друзья! В первую очередь хотел бы извиниться от имени команды за результат и за игру. Мы представляем большой клуб – «Локомотив», поэтому должны делать больше в каждой ситуации.

И я здесь, чтобы сказать, что в следующей игре мы покажем лучшее отношение и большую ответственность за команду, которую мы представляем. Могу сказать сейчас, что каждый из нас хочет играть лучше, и я надеюсь, что у нас будет больше побед в следующих матчах», – заявил Фернандеш.