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  • Фернандеш извинился перед болельщиками «Локомотива» за поражение от ЦСКА

Фернандеш извинился перед болельщиками «Локомотива» за поражение от ЦСКА

27 апреля 2017, 07:24
17

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш попросил прощения у болельщиков за крупное поражение от ЦСКА (0:4) в матче 25-го тура чемпионата России. Футболист подчеркнул, что в следующих встречах команда будет играть лучше.

«Дорогие друзья! В первую очередь хотел бы извиниться от имени команды за результат и за игру. Мы представляем большой клуб – «Локомотив», поэтому должны делать больше в каждой ситуации.

И я здесь, чтобы сказать, что в следующей игре мы покажем лучшее отношение и большую ответственность за команду, которую мы представляем. Могу сказать сейчас, что каждый из нас хочет играть лучше, и я надеюсь, что у нас будет больше побед в следующих матчах», – заявил Фернандеш.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Чеба
1493269724
Тарасов меня вообще калит!
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виктоша
1493269977
Фернандеша - в капитаны, один бился и мазу держит.
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Диктор
1493270025
Извините родные мы же не могли допустить,чтобы пидерские вылезли на второе место.Мы отдали игру ЦСКА-поймите и простите.
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Etiainen
1493270286
толку от этих извинений..
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Казак88
1493272505
А надо бы извиняться бузову в первую очередь!
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lekseij2007
1493272520
Все 4 гола на совести Гилерме!
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Cosh18
1493283031
а почему он?
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directorpg
1493293072
Во всем виноват ЦСКА
Ответить
мы_не_рабы
1493295350
Локомотив в игре против Спартака и ЦСКА - две разные команды. Возможно игроки ждали, что их "простимулируют", как намекал Тарасов, Зенит или Спартак, да не дождались. Возможно, берегли силы перед Финалом Кубка, хотя впереди игра с "разобранным" Рубином. Всё сложилось - как сложилось.... Но небеса могут и отвернуться за такую игру и Кубок уплывёт к Уралу. Тогда прощай Еврокубки.
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srg38
1493297362
Уважение. Фернандеш итак каждую игру забивает, видно что старается
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