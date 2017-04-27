Головин: «ЦСКА не ожидал, что обыграет «Локомотив» так разгромно»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от матча 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (4:0). Хавбек признался, что не ожидал столько крупной победы над железнодорожниками.

«Не ожидали, что обыграем «Локо» так разгромно, но настраивались на этот матч, как на последний. Как и всегда. Очень довольны победой. «Локомотив» играл в четыре защитника? При этой схеме в центре поля легче получить мяч. Не сказал бы, что мы разорвали центр поля «Локо», просто были на шаг ближе к мячу, и все.

Перед матчем я тренировался на позиции левого латераля, знал требования тренера, к тому же Гончаренко еще раз все объяснил перед игрой. А после ухода Дзагоева передвинулся ближе к центру, на «свою» позицию. Боялся ли получить четвертую желтую перед «Спартаком»? Сфолил пару раз, да, но на карточку это не тянуло точно. Сам на замену не просился, хотел доиграть матч до конца», – сказал Головин.