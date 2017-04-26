Червиченко: «В матче с «Уралом» «Спартак» набрал очередные три очка за счет фарта. Если убрать Промеса – команда просто никакая»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что красно-белые одержали победу над «Уралом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России благодаря везению. По словам Червиченко, московский клуб лидирует в нынешнем сезоне благодаря тому, что слабы конкуренты.

«Ничего особенного, «Спартак» забил очередного «дурака», записал очередные три очка за счет фарта. Игрок бьет влево – мяч летит с рикошета вправо. Через три минуты игрок «Урала» бьет в пустые ворота, но находит Артема Реброва и попадает в него. У «Спартака» в этом сезоне счастье просто бесконечным водопадом. Некоторые команды идут к чемпионству через красивые победы, а тут... Уже говорил, что это божий промысел. Слишком много для команды и футбола делает владелец «Спартака» и, видимо, бог его вознаграждает за все это.

«Спартак» пытался идти вперед и атаковать, но было видно, что команда скованна, будто на ногах футболистов висят гири. Команда понимала, что пропускать от «Урала» – это, вероятно, не только ничья, но и поражение, поскольку нервное напряжение такое серьезное... Если не набирать три очка с «Уралом», проиграть ЦСКА – это два очка отрыва, и здесь напряжение становится таким, что до титула вряд ли доехать.

Думаю, на предстоящее дерби армейцы будут больше настроены и заряжены, чем спартаковцы. Скорее всего, «Спартак» дрогнет в этом матче. Тот «Спартак», который мы видели с «Ростовом» и «Уралом» – не та команда, которая должна лидировать в чемпионате с 10-очковым отрывом. Зажатые, не креативные, а если убрать Промеса – команда просто никакая. Сегодня немного игру оживил Джано, но этого мало для команды, которая претендует на чемпионство.

«Спартак» в этом году будет чемпионом не потому, что силен, а потому основные конкуренты до безобразия слабы, особенно «Зенит», – сказал Червиченко.