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  • Червиченко: «В матче с «Уралом» «Спартак» набрал очередные три очка за счет фарта. Если убрать Промеса – команда просто никакая»

Червиченко: «В матче с «Уралом» «Спартак» набрал очередные три очка за счет фарта. Если убрать Промеса – команда просто никакая»

26 апреля 2017, 14:09
68

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что красно-белые одержали победу над «Уралом» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России благодаря везению. По словам Червиченко, московский клуб лидирует в нынешнем сезоне благодаря тому, что слабы конкуренты.

«Ничего особенного, «Спартак» забил очередного «дурака», записал очередные три очка за счет фарта. Игрок бьет влево – мяч летит с рикошета вправо. Через три минуты игрок «Урала» бьет в пустые ворота, но находит Артема Реброва и попадает в него. У «Спартака» в этом сезоне счастье просто бесконечным водопадом. Некоторые команды идут к чемпионству через красивые победы, а тут... Уже говорил, что это божий промысел. Слишком много для команды и футбола делает владелец «Спартака» и, видимо, бог его вознаграждает за все это.

«Спартак» пытался идти вперед и атаковать, но было видно, что команда скованна, будто на ногах футболистов висят гири. Команда понимала, что пропускать от «Урала» – это, вероятно, не только ничья, но и поражение, поскольку нервное напряжение такое серьезное... Если не набирать три очка с «Уралом», проиграть ЦСКА – это два очка отрыва, и здесь напряжение становится таким, что до титула вряд ли доехать.

Думаю, на предстоящее дерби армейцы будут больше настроены и заряжены, чем спартаковцы. Скорее всего, «Спартак» дрогнет в этом матче. Тот «Спартак», который мы видели с «Ростовом» и «Уралом» – не та команда, которая должна лидировать в чемпионате с 10-очковым отрывом. Зажатые, не креативные, а если убрать Промеса – команда просто никакая. Сегодня немного игру оживил Джано, но этого мало для команды, которая претендует на чемпионство.

«Спартак» в этом году будет чемпионом не потому, что силен, а потому основные конкуренты до безобразия слабы, особенно «Зенит», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Червиченко Андрей
Комментарии (68)
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maior-60
1493205235
Червяк - гандон штопаный, чмо поганое.
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краббб
1493205293
неужели до такой степени так обидели гусеницу?
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Доброе Зло.
1493205356
Андрей Червиченка-настоящий мужик.всегда говорит правду.Добавлять нечего.
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Челнинец
1493205488
мда 13 лет обиды на клуб, хорошо что такой нытик не президент клуба!
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pato08
1493206218
Спартак потихоньку отходит от постчервиченковского периода. Развалил такую команду, которая против реала и баварии играла в свой футбол! Червиченко это ужасная страница в истории Спартака!
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NEON-SM
1493206310
как он надоел
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nik55
1493206704
Если убрать Червиченко------станет легче дышать
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Cipolino
1493207296
Сначала Сраптаку нада поднять уровень игры до АЕКИ-Замалеки,а уже потом чёто вякать.Так что Червиченка прав на 100%
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Leon_ARS
1493207418
Вот ведь, жирная, завидущая крыса! Всё никак не успокоится!
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Andrering87
1493209020
вот жирный ублюдок тебя слушать не интересно и твоего мнения ни кто не спрашивал....очко епанное....
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