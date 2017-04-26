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Расходы на строительство стадиона «Санкт-Петербург» будут проверены

26 апреля 2017, 12:51
17

Расходы на строительство стадиона на Крестовском острове будут проверяться компетентными органами. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Могу сказать, что конкретные цифры станут известны, когда компетентные органы спокойно разберутся во всем, что сопровождало стройку, а мы им в этом поможем.

Я уверен, что город достойно проведет игры Кубка конфедераций», – сказал Полтавченко.

Напомним, что последняя сметная стоимость стадиона превысила 43 миллиарда рублей. На арене пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионат мира в 2018 году.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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Доброе Зло.
1493200706
Да не проверять нуна,а прямо брать за шкиряк и на речку Колыму тащить Матвиенку,Полтавчинку и сотоварищи.
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pato08
1493200737
Проверены теми, кто наворовал? В общем скажут, что все хорошо
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Nikiforof
1493200934
Что проверять, подгоняйте два КАМАЗа к ответственным и загружайте наворованное.
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sidors32
1493203276
"Дядя Вова, где посадки?"
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Павел Буре
1493205490
Все правильно! с проверяющими тоже надо делится!
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Dominator777
1493205987
В Питере все по максимуму: если Керж бил, бьет и будет бить, то чиновники при строительстве стадиона - воровали, воруют и будут воровать.
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grigory
1493209467
Да там газон хуже чем в Батайске,где сейчас ска Ростов играет
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diktatop
1493216735
в ходе аудиторской проверки аудиторы станут миллионерами
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valdemar47
1493216822
Поздно, все уже распилено
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кеша_КБ
1493229895
"губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко."...просто улыбает), он даёт всем понять, что не "при делах"..."лесорубы"...,а крыша то протекла!)
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