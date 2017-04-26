Расходы на строительство стадиона «Санкт-Петербург» будут проверены

Расходы на строительство стадиона на Крестовском острове будут проверяться компетентными органами. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Могу сказать, что конкретные цифры станут известны, когда компетентные органы спокойно разберутся во всем, что сопровождало стройку, а мы им в этом поможем.

Я уверен, что город достойно проведет игры Кубка конфедераций», – сказал Полтавченко.

Напомним, что последняя сметная стоимость стадиона превысила 43 миллиарда рублей. На арене пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионат мира в 2018 году.