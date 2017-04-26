Бубнов: «Спартак» одержал чисто итальянскую победу»

Экс-игрок сборной СССР Александр Бубнов считает, что в «Спартак» в матче 25-го тура РФПЛ против «Урала» выглядел уставшим. По его словам, с точки зрения содержания игра получилась также посредственной.

«Спартак» в целом успешно преодолевает трудный отрезок дистанции, но по матчу с «Уралом» было заметно, что игроки прилично «наелись». Да, команда Карреры не участвовала в Лиге Европы, рано вылетела из Кубка России, но причины усталости очевидны.

До прихода итальянского специалиста «Спартак» не играл в такой энергозатратный футбол с высоким агрессивным прессингом, футболисты группы атаки не принимали столь активного участия в оборонительных схемах. Ярко выраженных атлетов, как Роман Зобнин, в команде номинально единицы.

С точки зрения содержания матч вышел посредственным: и тем, и другим ощутимо недоставало ресурсов. В такой ситуации результат, безусловно, ставился во главу угла, и «Спартак» одержал чисто итальянскую победу. Прагматичность, экономный режим в преддверии дерби с ЦСКА, ярко выраженный акцент на итоговом результате.

Если бы он вновь не был положительным, то это могло серьезно сказаться на чемпионской гонке в целом. Нервозность перед важным матчем с ЦСКА стала бы нарастать, а энергоресурсы затрачивались бы с удвоенной скоростью», – считает Бубнов.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 1:0. Столичный клуб лидирует в чемпионате. «Урал» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы.