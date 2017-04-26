Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов: «Спартак» одержал чисто итальянскую победу»

26 апреля 2017, 06:16
19

Экс-игрок сборной СССР Александр Бубнов считает, что в «Спартак» в матче 25-го тура РФПЛ против «Урала» выглядел уставшим. По его словам, с точки зрения содержания игра получилась также посредственной.

«Спартак» в целом успешно преодолевает трудный отрезок дистанции, но по матчу с «Уралом» было заметно, что игроки прилично «наелись». Да, команда Карреры не участвовала в Лиге Европы, рано вылетела из Кубка России, но причины усталости очевидны.

До прихода итальянского специалиста «Спартак» не играл в такой энергозатратный футбол с высоким агрессивным прессингом, футболисты группы атаки не принимали столь активного участия в оборонительных схемах. Ярко выраженных атлетов, как Роман Зобнин, в команде номинально единицы.

С точки зрения содержания матч вышел посредственным: и тем, и другим ощутимо недоставало ресурсов. В такой ситуации результат, безусловно, ставился во главу угла, и «Спартак» одержал чисто итальянскую победу. Прагматичность, экономный режим в преддверии дерби с ЦСКА, ярко выраженный акцент на итоговом результате.

Если бы он вновь не был положительным, то это могло серьезно сказаться на чемпионской гонке в целом. Нервозность перед важным матчем с ЦСКА стала бы нарастать, а энергоресурсы затрачивались бы с удвоенной скоростью», – считает Бубнов.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 1:0. Столичный клуб лидирует в чемпионате. «Урал» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Зобнин Роман Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1493177945
Бубен забудь ты про Спартак а говори лучше про Анжи.
Ответить
piligrim1986
1493183821
вчера честно выбесили комментаторы матч-тв - типа Спартак не показывает чемпионской игры, забил и отошел на свою половину. а цска в свой чемпионский сезон последний прям высшего качества показывал игру - сплошь 1-0, забьют и сушат, и все молчали, даже наоборот - хвалили))))
Ответить
NEON-SM
1493184561
А как же лига чемпионов? если сейчас устали от ростова и урала, то что потом, нужно качественное усиление
Ответить
PNZ1985
1493187562
нужно 2 состава и все будет норм
Ответить
Nerlinger
1493189099
чисто Свиную!!! он имел в виду
Ответить
Garrincha58
1493189196
чемпионы дутые блин паазооорники
Ответить
vladimir63
1493191261
чистая победа на классе ! минимум затрат ! как показать красивый футбол когда весь урал в обороне стоял ! да и по второму голу есть вопросы ! мяч после удара по воротам попал к мельгареха от защитника урала почему не засчитан гол ?
Ответить
Чеба
1493196436
Что Спартак хотел, то и получил!
Ответить
Бриг
1493196706
Пожелаем такой же победы над ЦСКА. Поответственней, Спартак! Зенит в вас верит!
Ответить
Д Альбертини
1493207445
Игра забудется-а результат останется, Как говорится)) 3 очка есть, и хорошо.
Ответить
Главные новости
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
1
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
13
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
5
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
14
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
7
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
7
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
7
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
7
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+