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    Тарханов заявил, что поражение от «Спартака» связано с несправедливыми удалениями в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о матче 25-го тура Премьер-лиги против «Спартака» (0:1). По мнению специалиста, на игре его подопечных сказалось отсутствие футболистов, удаленных в игре прошлого тура против «Зенита» (0:2).

    «Мы пытались атаковать, били, но реальных угроз толком создать не получилось. Понятно, что сложно было после потери в Питере сразу нескольких игроков. Особенно это касается опорной зоны. В центральной зоне не хватало скорости. Сказались несправедливые удаления в матче с «Зенитом». Судья нас там убил.

    В советское время не помню, чтобы были такие жалобы на арбитров. Вот помню выбил как-то мяч у Газзаева. Чисто. А он, разумеется, упал. Валерий Бутенко поставил пенальти, а потом извинился: «Я ошибся». И через пару минут поставил пенальти в другие ворота при первой возможности. В итоге ни у кого нет претензий. А сейчас... Ошибаются почему-то в одну сторону. Это уже неправильно. Ну и в целом состав у «Спартака», конечно, сильнее. Но ребята бились, прессинговали. «Автобус» мы не ставили», – сказал Тарханов.

    «Урал» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 22:42
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 26 апреля 2017, 17:21

      Все правильно. Достал всех этот негодяй Миллер. Весь футбол загубил.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 апреля 2017, 10:39

      так кто заказал эти удаления, спартак или зенит????? возможно и федун

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > BAIv 26 апреля 2017, 14:46

      Зенит и заказал, очевидно что они не справлялись с Уралом 11х11, а тут ещё и открытие стадиона позорное, да если бы ещё и проиграли.....а vip-господ газпромовских удовлетворить-то надо было как-то. Спартак в прошлом туре сильно облажался с Ростовом, но по-крайней мере честно проиграли и вчера честно сыграли

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 26 апреля 2017, 10:12

      Это всего лишь ваш уровень и не более. Одна игра на ура, а три в опе.

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 апреля 2017, 09:48

      Тарханов я думал ты дожил до седин ума набрался а такой же как цыган нытик видать к старости все такие ворчуны теперь год будет вспоминать что во всем виноват Еськов и Зенит Кубок проиграют и опять будет виноват Еськов

      -2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 апреля 2017, 09:00

      Еськов убил двух зайцев...

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 26 апреля 2017, 08:36

      Понятное дело что пару человек на травме, кого-то удалили, но у Спартака в этом смысле проблем не меньше. 2нападающих уже которую неделю в лазарете, бедный промес отдувается, на него молиться надо. Глушаков так же пропускал из-за спорного удаления. Конечно жаль урал за матч с зенитом, но то что проиграли не стоит смахивать на проблемы с составом, по сравнению с Томью у вас всё в порядке

      -1
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      Рейтинг: +192

      LINED > NEON-SM 26 апреля 2017, 16:10

      А причем тут Томь? Если так судить, то и по сравнению с Уаралем из Сегунды Перу у них все в порядке

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 26 апреля 2017, 05:57

      Всё делается для мясных

      -1
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 26 апреля 2017, 01:25

      а в конце сезона Тарханов будет оправдывать низкое турнирное положение матчем с Зенитом? который раз повторюсь: увы, ничего не изменить, переигрывать никто не будет (переигровкой и не пахнет). удачи Уралу, держитесь молодцами и бомбите лидеров, чтобы самим стать таковыми. а для этого забывайте обиды и не размусоливайте.

      я вот ныл-ныл, теперь мне замену ищут...

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 26 апреля 2017, 01:12

      Согласен. Видно было, что Спартак играет в полноги. И тем не менее никаких проблем не было.

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      Рейтинг: -45

      stream15 26 апреля 2017, 01:00

      Какая демагогия.

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