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  • Тарханов заявил, что поражение от «Спартака» связано с несправедливыми удалениями в матче с «Зенитом»

Тарханов заявил, что поражение от «Спартака» связано с несправедливыми удалениями в матче с «Зенитом»

25 апреля 2017, 22:42
33

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о матче 25-го тура Премьер-лиги против «Спартака» (0:1). По мнению специалиста, на игре его подопечных сказалось отсутствие футболистов, удаленных в игре прошлого тура против «Зенита» (0:2).

«Мы пытались атаковать, били, но реальных угроз толком создать не получилось. Понятно, что сложно было после потери в Питере сразу нескольких игроков. Особенно это касается опорной зоны. В центральной зоне не хватало скорости. Сказались несправедливые удаления в матче с «Зенитом». Судья нас там убил.

В советское время не помню, чтобы были такие жалобы на арбитров. Вот помню выбил как-то мяч у Газзаева. Чисто. А он, разумеется, упал. Валерий Бутенко поставил пенальти, а потом извинился: «Я ошибся». И через пару минут поставил пенальти в другие ворота при первой возможности. В итоге ни у кого нет претензий. А сейчас... Ошибаются почему-то в одну сторону. Это уже неправильно. Ну и в целом состав у «Спартака», конечно, сильнее. Но ребята бились, прессинговали. «Автобус» мы не ставили», – сказал Тарханов.

«Урал» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Тарханов Александр
Комментарии (33)
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Krics
1493150299
Очень симпатичную команду создал Тарханов.
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DZHEK_VOROBEY1987
1493150849
У Спартака тоже 3 игрока не играли ключевые.
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diktatop
1493155403
Тарханов хороший и прямой тренер
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cska-62
1493156534
Всё верно сказал Тарханов. Так нагло "в одну калитку" в советском футболе не судили никогда!
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Йогурт Мэн
1493159137
а в конце сезона Тарханов будет оправдывать низкое турнирное положение матчем с Зенитом? который раз повторюсь: увы, ничего не изменить, переигрывать никто не будет (переигровкой и не пахнет). удачи Уралу, держитесь молодцами и бомбите лидеров, чтобы самим стать таковыми. а для этого забывайте обиды и не размусоливайте. я вот ныл-ныл, теперь мне замену ищут...
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zadira56
1493175445
Всё делается для мясных
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NEON-SM
1493184971
Понятное дело что пару человек на травме, кого-то удалили, но у Спартака в этом смысле проблем не меньше. 2нападающих уже которую неделю в лазарете, бедный промес отдувается, на него молиться надо. Глушаков так же пропускал из-за спорного удаления. Конечно жаль урал за матч с зенитом, но то что проиграли не стоит смахивать на проблемы с составом, по сравнению с Томью у вас всё в порядке
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Garrincha58
1493189337
Тарханов я думал ты дожил до седин ума набрался а такой же как цыган нытик видать к старости все такие ворчуны теперь год будет вспоминать что во всем виноват Еськов и Зенит Кубок проиграют и опять будет виноват Еськов
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neveldomha
1493190757
Это всего лишь ваш уровень и не более. Одна игра на ура, а три в опе.
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BAIv
1493192344
так кто заказал эти удаления, спартак или зенит????? возможно и федун
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