Тарханов заявил, что поражение от «Спартака» связано с несправедливыми удалениями в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о матче 25-го тура Премьер-лиги против «Спартака» (0:1). По мнению специалиста, на игре его подопечных сказалось отсутствие футболистов, удаленных в игре прошлого тура против «Зенита» (0:2).

«Мы пытались атаковать, били, но реальных угроз толком создать не получилось. Понятно, что сложно было после потери в Питере сразу нескольких игроков. Особенно это касается опорной зоны. В центральной зоне не хватало скорости. Сказались несправедливые удаления в матче с «Зенитом». Судья нас там убил.

В советское время не помню, чтобы были такие жалобы на арбитров. Вот помню выбил как-то мяч у Газзаева. Чисто. А он, разумеется, упал. Валерий Бутенко поставил пенальти, а потом извинился: «Я ошибся». И через пару минут поставил пенальти в другие ворота при первой возможности. В итоге ни у кого нет претензий. А сейчас... Ошибаются почему-то в одну сторону. Это уже неправильно. Ну и в целом состав у «Спартака», конечно, сильнее. Но ребята бились, прессинговали. «Автобус» мы не ставили», – сказал Тарханов.

«Урал» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.