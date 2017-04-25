Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. «Спартак» с минимальным счетом переиграл «Урал»

25 апреля 2017, 21:21
20

В матче 25-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Урал». Единственный гол на свой счет записал хавбек красно-белых Фернандо на 23-й минуте встречи.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА, у которого есть игра в запасе, на 10 очков. «Урал» расположился на 10-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Фернандо, 23.

Спартак: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Самедов (Тигиев, 88), Фернандо, Мельгарехо, Попов (Джано, 71), Промес.

Урал: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга (Манучарян, 46), Павленко, Коробов (Серченков, 77), Лунгу, Димитров (Ломакин, 82), Ильин.

Предупреждения: Попов, 51 – Балажиц, 73.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Фернандо
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a_who
1493144576
С победой !!!
Ответить
Fancyfall
1493144590
+3 очка - хорошо! хотя можно было и больше 1 забить
Ответить
Диктор
1493144613
Я же говорил-можно было разик и оступится.Гонка продолжается.Спартак вперед.
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1493144672
Как я и говорил Спартак выиграет,только я думал будет 2-0,хотя могли и 2 и 3 забить,а у Урала был только один момент в певом тайме и всё.
Ответить
Футболозавр Рекс
1493144697
Не ярко, но почти без ошибок. Молодцы.
Ответить
k611
1493145065
Главное победа. Игра конечно без особого блеска, но после Ростова видно, что красно-белые собрались на этот матч. Ещё один шаг сделан...
Ответить
ильиных
1493145243
КБ всех с победой,идем дальше.
Ответить
Д Альбертини
1493145248
Всех болельщиков нашей команды с победой! Ура товарищи)))
Ответить
vladimir63
1493145284
главное теперь в воскресение !!!
Ответить
andrebest4
1493146431
еще плюс шаг...двигаемся дальше..всех с победой
Ответить
Главные новости
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
1
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
12
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
5
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
13
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
7
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
7
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
7
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
7
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
4
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+