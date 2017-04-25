РФПЛ. «Спартак» с минимальным счетом переиграл «Урал»

В матче 25-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Урал». Единственный гол на свой счет записал хавбек красно-белых Фернандо на 23-й минуте встречи.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА, у которого есть игра в запасе, на 10 очков. «Урал» расположился на 10-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Фернандо, 23.

Спартак: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Самедов (Тигиев, 88), Фернандо, Мельгарехо, Попов (Джано, 71), Промес.

Урал: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга (Манучарян, 46), Павленко, Коробов (Серченков, 77), Лунгу, Димитров (Ломакин, 82), Ильин.

Предупреждения: Попов, 51 – Балажиц, 73.

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