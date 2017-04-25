Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Спартак» с минимальным счетом переиграл «Урал»

    В матче 25-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Урал». Единственный гол на свой счет записал хавбек красно-белых Фернандо на 23-й минуте встречи.

    «Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА, у которого есть игра в запасе, на 10 очков. «Урал» расположился на 10-й строчке.

    Россия. Премьер-лига. 25-й тур

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Фернандо, 23.

    Спартак: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Самедов (Тигиев, 88), Фернандо, Мельгарехо, Попов (Джано, 71), Промес.

    Урал: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга (Манучарян, 46), Павленко, Коробов (Серченков, 77), Лунгу, Димитров (Ломакин, 82), Ильин.

    Предупреждения: Попов, 51 – Балажиц, 73.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2017 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 апреля 2017, 22:43

      Урал не стремился забивать, Урал ответил кабинетным, как клубам, так и тем, кто в кабинетах, выбирает, кому побеждать... ИМХО

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > ufos73 25 апреля 2017, 22:55

      ну не сказал бы,в первом тайме опасные эпизоды были

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Asbjorn 25 апреля 2017, 23:41

      Да не особо, самый опасный, угловой, в Реброва, и то он сам чуть мяч за линию не пустил. Стареет, реакция слабеет (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 25 апреля 2017, 22:03

      Зачем Таски переименовали в Тасщи ? Какой эрудированный мудак показывает свои познания в турецком языке ? Четыре года был Таски ,и ничего !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > опус 2 25 апреля 2017, 22:11

      "Тащи" лучше звучит, может тащить будет. )))) Вон сегодня не пропустили даже. Правда там и шансов не было особых пропустить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 25 апреля 2017, 21:53

      еще плюс шаг...двигаемся дальше..всех с победой

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 апреля 2017, 21:52

      с победой,сыграли хорошо,без нервов почти,теперь нужно настраиваться на цска,еще бы напы выздоровили ,хотя бы один

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 25 апреля 2017, 21:39

      Вязко ... со скрипом ... но 3 очка взяли ... Уралу, конечно, сложно забивать с такими кадровыми потерями, но они и свои ворота практически отстояли, если бы не рикошет ... В нападении у Спартака полный ахтунг ... Мельгарехо ну никак не центр-форвард ... Промес, уже видели, тоже с этой ролью не справляется ... Без Зе Луиша или Адриано с коняшками тяжко будет ... Самедов, вроде игрок атаки, а сделать толком ничего не может и в обороне хреново отрабатывает ... Комбаров с Ещенко - это вообще отдельная песня, носятся как два валенка по флангу ... как-то вся конструкция с натяжечкой выглядит ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +675

      vladimir63 > Atom2020 25 апреля 2017, 23:23

      так чего ты хочешь ? вся команда стоит в обороне ! зеньке что бы забить надо было трёх удалить ! а здесь всё чисто ! да и по второму голу вопросы есть ! мяч от защитника пришёл к игроку !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      vladimir63 25 апреля 2017, 21:34

      главное теперь в воскресение !!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +700

      k611 > vladimir63 25 апреля 2017, 21:38

      Как я понял Глушаков сыграть с ЦСКА сможет это хорошо, ещё если нападающие смогут сыграть то вообще всё отлично

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 25 апреля 2017, 21:34

      Всех болельщиков нашей команды с победой! Ура товарищи)))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 25 апреля 2017, 21:34

      КБ всех с победой,идем дальше.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +700

      k611 25 апреля 2017, 21:31

      Главное победа. Игра конечно без особого блеска, но после Ростова видно, что красно-белые собрались на этот матч. Ещё один шаг сделан...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 25 апреля 2017, 21:24

      Не ярко, но почти без ошибок. Молодцы.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11