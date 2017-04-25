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Байрамян: «Травма Мевли – большая потеря для «Ростова»

25 апреля 2017, 20:35
2

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в перерыве матча 25-го тура РФПЛ против «Уфы» поделился эмоциями от игры, а также рассказал о травме Михи Мевли, который покинул поле на 27-й минуте матча.

«Думаю, сегодня равная игра. Играли в свой футбол. Могли второй забить. В перерыве тренеры скажут, как играть, чтобы забить еще, улучшить игру. Травма Мевли? Этот матч мы доиграем без него, но вообще – это большая для нас потеря. Надеюсь, что он выбыл не на долгий срок», – сказал Байрамян в эфире канала «Наш Футбол».

После перерыва, ростовчане ведут в счете 1:0.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Уфа Байрамян Хорен Мевля Миха
Комментарии (2)
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Лопатка
1493144777
печаль
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арейская
1493174165
Прямо эпидемия какая-то на защиту...
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