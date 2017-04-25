Байрамян: «Травма Мевли – большая потеря для «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в перерыве матча 25-го тура РФПЛ против «Уфы» поделился эмоциями от игры, а также рассказал о травме Михи Мевли, который покинул поле на 27-й минуте матча.

«Думаю, сегодня равная игра. Играли в свой футбол. Могли второй забить. В перерыве тренеры скажут, как играть, чтобы забить еще, улучшить игру. Травма Мевли? Этот матч мы доиграем без него, но вообще – это большая для нас потеря. Надеюсь, что он выбыл не на долгий срок», – сказал Байрамян в эфире канала «Наш Футбол».

После перерыва, ростовчане ведут в счете 1:0.