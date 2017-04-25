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    Байрамян: «Травма Мевли – большая потеря для «Ростова»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в перерыве матча 25-го тура РФПЛ против «Уфы» поделился эмоциями от игры, а также рассказал о травме Михи Мевли, который покинул поле на 27-й минуте матча.

    «Думаю, сегодня равная игра. Играли в свой футбол. Могли второй забить. В перерыве тренеры скажут, как играть, чтобы забить еще, улучшить игру. Травма Мевли? Этот матч мы доиграем без него, но вообще – это большая для нас потеря. Надеюсь, что он выбыл не на долгий срок», – сказал Байрамян в эфире канала «Наш Футбол».

    После перерыва, ростовчане ведут в счете 1:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2017 20:35
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 апреля 2017, 05:36

      Прямо эпидемия какая-то на защиту...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Лопатка 25 апреля 2017, 21:26

      печаль

      0
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