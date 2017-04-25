Самедов, Фернандо и Мельгарехо – в стартовом составе «Спартака», Лунгу и Ильин сыграют в атаке «Урала»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на поединок 25-го тура РФПЛ.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Самедов, Фернандо, Мельгарехо, Попов, Промес.

«Урал»: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга, Павленко, Коробов, Лунгу, Димитров, Ильин.

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.

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