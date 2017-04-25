Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов, Фернандо и Мельгарехо – в стартовом составе «Спартака», Лунгу и Ильин сыграют в атаке «Урала»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на поединок 25-го тура РФПЛ.

    «Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Самедов, Фернандо, Мельгарехо, Попов, Промес.

    «Урал»: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга, Павленко, Коробов, Лунгу, Димитров, Ильин.

    Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2017 18:38
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 25 апреля 2017, 19:20

      ооо дикая собака Динга в составе будет интересн)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 апреля 2017, 19:09

      Может Зе Луиш в запасе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 апреля 2017, 18:43

      Нормальный состав,где Зе луиш?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33417

      oyabun > Mahone 25 апреля 2017, 18:53

      Наверное будет выпущен на второй тайм. Сомневаются видимо пока в его готовности отыграть полный матч после травмы. И это верно, в игре с ЦСКА нам понадобятся все лучшие игроки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33417

      oyabun > klifS 25 апреля 2017, 18:54

      Мыслим в унисон )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +307

      shpilman > oyabun 25 апреля 2017, 18:54

      в запасе даже нет его

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33417

      oyabun > shpilman 25 апреля 2017, 19:01

      Точно? А как же сегодняшняя новость что он поможет? Все уже порадовались за Луиша. Получается фейковая новость на Бомбардире? За такой обман болельщиков хорошо бы извиниться!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11