Глушаков: «Рад, что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил радость по поводу решения КДК РФС дисквалифицировать его только на один матч за удаление во встрече 24-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:3).

Во втором тайме игрок красно-белых жестко сыграл против хавбека ростовчан Кристиана Нобоа, за что главный арбитр Михаил Вилков наказал его предупреждением, а спустя несколько мгновений изменил решение и предъявил спартаковскому капитану красную карточку.

«Рад, что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!» – написал Глушаков на своей странице в Twitter.

Таким образом, Глушаков пропустит домашний поединок 25-го тура с «Уралом», но сможет принять участия в следующем матче с ЦСКА.

«Спартак» сыграет с екатеринбуржцами сегодня, 25 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени. Встреча с армейцами состоится в воскресенье, 30 числа.