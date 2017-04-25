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  • Глушаков: «Рад, что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!»

Глушаков: «Рад, что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!»

25 апреля 2017, 15:26
4

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил радость по поводу решения КДК РФС дисквалифицировать его только на один матч за удаление во встрече 24-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:3).

Во втором тайме игрок красно-белых жестко сыграл против хавбека ростовчан Кристиана Нобоа, за что главный арбитр Михаил Вилков наказал его предупреждением, а спустя несколько мгновений изменил решение и предъявил спартаковскому капитану красную карточку.

«Рад, что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!» – написал Глушаков на своей странице в Twitter.

Таким образом, Глушаков пропустит домашний поединок 25-го тура с «Уралом», но сможет принять участия в следующем матче с ЦСКА.

«Спартак» сыграет с екатеринбуржцами сегодня, 25 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени. Встреча с армейцами состоится в воскресенье, 30 числа.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Глушаков Денис
Комментарии (4)
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Чеба
1493127470
СПРАВЕДЛИВО!
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АЛЕКС 58
1493131976
У этого ростовского хуторянина,с ногами по колено в борще,рожа была страшнее,чем у Ромы,когда он с психу прыгал с прямой ногой ,за 5 сек. вырубив двоих!Повезло костолому!
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DZHEK_VOROBEY1987
1493135446
Один матч и тот не за что.
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shinnik
1493138687
Да,песня просто, Эге-гей,ола- оле,бля.
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