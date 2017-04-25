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    Глушаков: «Рад, что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил радость по поводу решения КДК РФС дисквалифицировать его только на один матч за удаление во встрече 24-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:3).

    Во втором тайме игрок красно-белых жестко сыграл против хавбека ростовчан Кристиана Нобоа, за что главный арбитр Михаил Вилков наказал его предупреждением, а спустя несколько мгновений изменил решение и предъявил спартаковскому капитану красную карточку.

    «Рад, что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!» – написал Глушаков на своей странице в Twitter.

    Таким образом, Глушаков пропустит домашний поединок 25-го тура с «Уралом», но сможет принять участия в следующем матче с ЦСКА.

    «Спартак» сыграет с екатеринбуржцами сегодня, 25 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени. Встреча с армейцами состоится в воскресенье, 30 числа.

    Источник: Twitter

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    25.04.2017 15:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2017, 19:44

      Да,песня просто,
      Эге-гей,ола- оле,бля.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 апреля 2017, 18:50

      Один матч и тот не за что.

      -1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 25 апреля 2017, 17:52

      У этого ростовского хуторянина,с ногами по колено в борще,рожа была страшнее,чем у Ромы,когда он с психу прыгал с прямой ногой ,за 5 сек. вырубив двоих!Повезло костолому!

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 25 апреля 2017, 16:37

      СПРАВЕДЛИВО!

      1
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