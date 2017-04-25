Молодежное первенство. «Арсенал» победил «Крылья Советов», ЦСКА взял верх над «Локомотивом»

В матче 25-го тура молодежного первенства тульский «Арсенал» в родных стенах одержал победу над «Крыльями Советов». Три очка «оружейникам» принесли точные удары Никиты Мельникова и Данилы Буранова.

В другом поединке ЦСКА на своем поле обыграл «Локомотив», благодаря голам Астемира Гордюшенко и Хетага Хосонова.

Россия. Молодежное первенство. 25-й тур

Арсенал (мол.) – Крылья Советов (мол.) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мельников, 25; 2:0 – Буранов, 72.

ЦСКА (мол.) – Локомотив (мол.) – 2:0

Голы: 1:0 – Гордюшенко, 22; 2:0 – Хосонов, 34.

Нереализованный пенальти: Антон Миранчук, 21 («Локомотив»).

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