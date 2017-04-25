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    Молодежное первенство. «Арсенал» победил «Крылья Советов», ЦСКА взял верх над «Локомотивом»

    В матче 25-го тура молодежного первенства тульский «Арсенал» в родных стенах одержал победу над «Крыльями Советов». Три очка «оружейникам» принесли точные удары Никиты Мельникова и Данилы Буранова.

    В другом поединке ЦСКА на своем поле обыграл «Локомотив», благодаря голам Астемира Гордюшенко и Хетага Хосонова.

    Россия. Молодежное первенство. 25-й тур

    Арсенал (мол.) – Крылья Советов (мол.) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мельников, 25; 2:0 – Буранов, 72.

    ЦСКА (мол.) – Локомотив (мол.) – 2:0

    Голы: 1:0 – Гордюшенко, 22; 2:0 – Хосонов, 34.

    Нереализованный пенальти: Антон Миранчук, 21 («Локомотив»).

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2017 13:56
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