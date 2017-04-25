Крыховяк может перебраться в «Рому»

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в «Роме». Инициатором приглашения поляка в Рим является новый спортивный директор «волков» Мончи, работавший до этого долгое время в «Севилье». Именно он в 2014 году приобрел 27-летнего игрока из «Реймса» в андалусский клуб, из которого тот перебрался в стан парижан минувшим летом.

В нынешнем сезоне Крыховяк принял участие в 19-ти матчах. По данным портала Transfermarkt его стоимость составляет 28 миллионов евро.