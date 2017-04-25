Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Крыховяк может перебраться в «Рому»

    Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в «Роме». Инициатором приглашения поляка в Рим является новый спортивный директор «волков» Мончи, работавший до этого долгое время в «Севилье». Именно он в 2014 году приобрел 27-летнего игрока из «Реймса» в андалусский клуб, из которого тот перебрался в стан парижан минувшим летом.

    В нынешнем сезоне Крыховяк принял участие в 19-ти матчах. По данным портала Transfermarkt его стоимость составляет 28 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2017 12:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 25 апреля 2017, 15:16

      походу под Эмери площадку готовят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 25 апреля 2017, 14:20

      Валить ему надо из ПСЖ. Игрок классный, но в состав проходит редко.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11