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    Самура: «Россия – великая держава. Вместе мы сможем организовать лучший в истории чемпионат мира»

    Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что правительство России строго выполняет взятые на себя обязательства относительно подготовки к чемпионату мира. Самура подчеркнула, что турнир 2018 года станет лучшим в истории.

    «Российские власти строго выполняют все взятые на себя обязательства. Мы в хороших отношениях и с правительством, и с оргкомитетом, и с городами-организаторами. Вместе мы сможем организовать лучший в истории чемпионат мира, потому что Россия – великая держава, а футбол – красивейший вид спорта.

    Мир переживает очень непростое время, и многим людям чемпионат мира и Кубок конфедераций позволят отвлечься от проблем. Я настаиваю на том, что люди, которые приедут в Россию, увидят нечто потрясающее. Они смогут лучше узнать Россию, познакомиться с ее культурным разнообразием», – сказала Самура.

    Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах России.

    Источник: ТАСС

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    25.04.2017 11:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 25 апреля 2017, 14:24

      что бы сполна ощутить все прелести русской культуры нужно их в какую не будь глубинку отправлять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 апреля 2017, 13:35

      Ти толька пасматри на Фатму,
      это ж какая у нее Фатима,вах вах,всем Фатимам
      Фатима)))))....

      0
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      Рейтинг: +48

      20012345 25 апреля 2017, 13:29

      Со всеми согласен ! Ура :)

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 25 апреля 2017, 13:06

      великая держава,только денег нет

      3
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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Evklid 25 апреля 2017, 13:28

      но мы держимся)))

      4
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      Рейтинг: -186

      Protosser 25 апреля 2017, 12:09

      Они в хороших отношениях с городами-организаторами)

      -1
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