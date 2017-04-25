Самура: «Россия – великая держава. Вместе мы сможем организовать лучший в истории чемпионат мира»

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что правительство России строго выполняет взятые на себя обязательства относительно подготовки к чемпионату мира. Самура подчеркнула, что турнир 2018 года станет лучшим в истории.

«Российские власти строго выполняют все взятые на себя обязательства. Мы в хороших отношениях и с правительством, и с оргкомитетом, и с городами-организаторами. Вместе мы сможем организовать лучший в истории чемпионат мира, потому что Россия – великая держава, а футбол – красивейший вид спорта.

Мир переживает очень непростое время, и многим людям чемпионат мира и Кубок конфедераций позволят отвлечься от проблем. Я настаиваю на том, что люди, которые приедут в Россию, увидят нечто потрясающее. Они смогут лучше узнать Россию, познакомиться с ее культурным разнообразием», – сказала Самура.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах России.