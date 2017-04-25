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Бенитес гордится тем, что вывел «Ньюкасл» в АПЛ

25 апреля 2017, 01:47
4

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился мнением о возвращении команды в английскую Премьер-лигу. Напомним, «сороки» гарантировали себе повышение в классе за два туда до окончания Чемпионшипа.

«Горжусь тем, что смог вывести «Ньюкасл» в АПЛ. Хотел бы поздравить сотрудников, болельщиков, город, в общем, каждого, кто имеет отношение к этому успеху. Сезон выдался длинным. Хочу сказать слова благодарности футболистам, которые проявили себя с лучшей стороны, продолжая бороться и трудиться. Я очень рад за всех.

Весь сезон мы работали на достижение этой цели. Вылетать из АПЛ – это трудно, приходится перестраивать команду. Многие считали, что мы легко победим в Чемпионшипе, но в этом турнире множество хороших команд. Мы бились в каждой игре. Иногда получалось играть в очень хороший футбол, иногда – не очень, но в итоге мы добились цели и вернулись в АПЛ. Я очень рад преданности наших болельщиков. Мы все вместе попытались восстановить команду, чтобы вернуться в АПЛ с первой попытки. Это было сложно, но мы с этим справились», – сказал специалист.

Ранее выход в АПЛ обеспечил «Брайтон».

Источник: Skysports
Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Ньюкасл Бенитес Рафаэль
Комментарии (4)
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_HiTi_MaN_
1493081633
С Возвращением сороки!)
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MorDOR_13
1493090859
Чему гордится команда наголову сильнее всех в Чемпионшипе
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