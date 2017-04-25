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    Бенитес гордится тем, что вывел «Ньюкасл» в АПЛ

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился мнением о возвращении команды в английскую Премьер-лигу. Напомним, «сороки» гарантировали себе повышение в классе за два туда до окончания Чемпионшипа.

    «Горжусь тем, что смог вывести «Ньюкасл» в АПЛ. Хотел бы поздравить сотрудников, болельщиков, город, в общем, каждого, кто имеет отношение к этому успеху. Сезон выдался длинным. Хочу сказать слова благодарности футболистам, которые проявили себя с лучшей стороны, продолжая бороться и трудиться. Я очень рад за всех.

    Весь сезон мы работали на достижение этой цели. Вылетать из АПЛ – это трудно, приходится перестраивать команду. Многие считали, что мы легко победим в Чемпионшипе, но в этом турнире множество хороших команд. Мы бились в каждой игре. Иногда получалось играть в очень хороший футбол, иногда – не очень, но в итоге мы добились цели и вернулись в АПЛ. Я очень рад преданности наших болельщиков. Мы все вместе попытались восстановить команду, чтобы вернуться в АПЛ с первой попытки. Это было сложно, но мы с этим справились», – сказал специалист.

    Ранее выход в АПЛ обеспечил «Брайтон».

    Источник: Skysports

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    25.04.2017 01:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 25 апреля 2017, 06:27

      Чему гордится команда наголову сильнее всех в Чемпионшипе

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > MorDOR_13 25 апреля 2017, 07:17

      пфф Чемпионшип самая трудная лига в мире... там все команды равны и любой соперник может обыграть кого угодно! и те кто вылетает попадают в настоящее болото! очень тяжело вылететь из ПЛ и потом опять вернутся... Брайтон который в этом сезоне вышел в ПЛ 6 лет барахтался в Чемпионшипе показывая отличную игру, но все равно чего то не хватало... так что он проделал очень большую работу!

      1
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 25 апреля 2017, 03:53

      С Возвращением сороки!)

      2
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      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > _HiTi_MaN_ 25 апреля 2017, 05:01

      Ура!)Соскучились уже!

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