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    Карасев: «Соскучился по РФПЛ, готов работать на матче ЦСКА – «Локомотив»

    Арбитр Сергей Карасев подчеркнул, что с радостью обслужит встречу 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом». По его словам, из-за большого количества зарубежных сборов в нынешнем сезоне он даже успел соскучиться за работой на матчах Премьер-лиги.

    Напомним, Карасев сегодня был назначен на игру армейцев и железнодорожников вместо Алексея Еськова.

    «Честно говоря, узнал о назначении только от вас. Недавно только вернулся из Томска, где обслуживал матч «Томь» – «Оренбург», час назад открывал интернет, вроде бы, никакой информации не было, а вот теперь такие новости. Никаких проблем нет – готов работать на матче ЦСКА и «Локомотива». Я вчера только второй матч в РФПЛ отработал в этом году. Было очень много сборов за рубежом, как-то не удавалось влиться в чемпионат России. Так что, можно сказать, соскучился по Премьер-лиге» – сказал Карасев.

    Поединок ЦСКА – «Локомотив» состоится в среду, 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    24.04.2017 21:59
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