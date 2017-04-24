Карасев: «Соскучился по РФПЛ, готов работать на матче ЦСКА – «Локомотив»

Арбитр Сергей Карасев подчеркнул, что с радостью обслужит встречу 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом». По его словам, из-за большого количества зарубежных сборов в нынешнем сезоне он даже успел соскучиться за работой на матчах Премьер-лиги.

Напомним, Карасев сегодня был назначен на игру армейцев и железнодорожников вместо Алексея Еськова.

«Честно говоря, узнал о назначении только от вас. Недавно только вернулся из Томска, где обслуживал матч «Томь» – «Оренбург», час назад открывал интернет, вроде бы, никакой информации не было, а вот теперь такие новости. Никаких проблем нет – готов работать на матче ЦСКА и «Локомотива». Я вчера только второй матч в РФПЛ отработал в этом году. Было очень много сборов за рубежом, как-то не удавалось влиться в чемпионат России. Так что, можно сказать, соскучился по Премьер-лиге» – сказал Карасев.

Поединок ЦСКА – «Локомотив» состоится в среду, 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.