Мутко: «Может ли Карасев отработать два дерби подряд? Почему нет?»

Глава РФС Виталий Мутко высказал мнение о назначении арбитра Сергея Карасева на матч 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Напомним, рефери также должен обслужить встречу 26-го тура ЦСКА – «Спартак».

«Может ли Карасев работать два тура подряд? А почему нет? Футболисты же играют через два дня на третий. Круг судей ближе к концу чемпионата будет сужаться, потому что борьба обостряется, все матчи очень ответственные. Был бы у нас выбор, мы бы давно эту тему закрыли. Но у нас не так много арбитров ФИФА. А если арбитр ФИФА судит так, как было в Санкт-Петербурге, то куда мы двигаться будем», – сказал Мутко.

Встреча ЦСКА – «Локомотив» пройдет 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.