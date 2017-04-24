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    Мутко: «Может ли Карасев отработать два дерби подряд? Почему нет?»

    Глава РФС Виталий Мутко высказал мнение о назначении арбитра Сергея Карасева на матч 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Напомним, рефери также должен обслужить встречу 26-го тура ЦСКА – «Спартак».

    «Может ли Карасев работать два тура подряд? А почему нет? Футболисты же играют через два дня на третий. Круг судей ближе к концу чемпионата будет сужаться, потому что борьба обостряется, все матчи очень ответственные. Был бы у нас выбор, мы бы давно эту тему закрыли. Но у нас не так много арбитров ФИФА. А если арбитр ФИФА судит так, как было в Санкт-Петербурге, то куда мы двигаться будем», – сказал Мутко.

    Встреча ЦСКА – «Локомотив» пройдет 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    24.04.2017 15:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 24 апреля 2017, 20:33

      А мнение самого Карасёва, видимо, никто спросить на эту тему не подумал...да и потом ставить одного арбитра на 2 дерби, одно из которых "суперпринципиальное" и может решить судьбу чемпионата, это как минимум идиотизм...особенно если учесть, что в двух матчах играет одна и та же команда (ЦСКА), а перерыв между матчами - 3 дня...даже если закрыть глаза на "всё остальное" есть ещё психологическая и физическая усталость у арбитра, которая сама по себе может порождать ошибки в его работе...ну и спрашивается, зачем "ломать" арбитра, который только только начал авторитет набирать...это же вам не Коллина с Роззетти...если Будогосский и РФС действительно поддерживают наших арбитров, то пусть будут последовательны и здесь, и назначат кого-то планово...если сомневаются в их компетенции, то пусть открыто об этом заявят и вот тогда придётся решать...лично моё мнение - Карасёву следует доверить только одно из указанных дерби, какое - на усмотрение РФС и судейского департамента

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      Рейтинг: +215

      iuda 24 апреля 2017, 16:33

      Шоу Карасёва-Гинера может продолжаться бесконечно

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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 24 апреля 2017, 15:55

      Время покажет сможет или нет...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 апреля 2017, 15:25

      Может ли МуДко свалить с кресла главы РФС,почему бы нет....? Когда это сбудется ?????

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