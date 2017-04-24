Будогосский заявил, что Еськову был предоставлен отдых

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский объяснил, с чем связана замена главного судьи матча ЦСКА – «Локомотив». Напомним, Алексея Еськова на этой встрече заменит Сергей Карасев.

– Это в большей степени связано с тем, что Еськов провел тяжелый с точки зрения психологии матч и давать сразу следующую игру неправильно. Надо, чтобы человек психологически восстановился.

– Есть ли решение контрольно-квалификационной комиссии по этому матчу?

– Нет. Когда она вынесет свой вердикт, нужно будет принимать окончательные меры.

– То есть Еськову просто дали отдохнуть?

– Да, прежде всего, психологически.

– Почему назначили именно Карасева, ведь он рассматривается в качестве кандидата и на дерби ЦСКА – «Спартак» в 26-м туре?

– Матч статусный, Сергей у нас давно не судил топ-игр.

– Получается, он будет судить два топ-матча подряд?

– Не знаю пока. Дай бог, чтобы в игре ЦСКА – «Локо» все хорошо прошло. Видите, как – несколько туров все шло нормально, и вдруг возникло столько вопросов. Не стал бы опережать события, говорим о том, что есть по факту.

– Решение по Еськову – ваше, или советовались с РФС и РФПЛ?

– У нас есть департамент, я говорил с Еськовым – у него есть некоторая психологическая усталость. Не хочется усугублять ситуацию. Надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы арбитр восстановился. Лучший психолог в данной ситуации – время, чтобы человек просто передохнул.

Встреча ЦСКА – «Локомотив» состоится 26 апреля.