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Будогосский заявил, что Еськову был предоставлен отдых

24 апреля 2017, 14:24
22

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский объяснил, с чем связана замена главного судьи матча ЦСКА«Локомотив». Напомним, Алексея Еськова на этой встрече заменит Сергей Карасев.

– Это в большей степени связано с тем, что Еськов провел тяжелый с точки зрения психологии матч и давать сразу следующую игру неправильно. Надо, чтобы человек психологически восстановился.

– Есть ли решение контрольно-квалификационной комиссии по этому матчу?

– Нет. Когда она вынесет свой вердикт, нужно будет принимать окончательные меры.

– То есть Еськову просто дали отдохнуть?

– Да, прежде всего, психологически.

– Почему назначили именно Карасева, ведь он рассматривается в качестве кандидата и на дерби ЦСКА – «Спартак» в 26-м туре?

– Матч статусный, Сергей у нас давно не судил топ-игр.

– Получается, он будет судить два топ-матча подряд?

– Не знаю пока. Дай бог, чтобы в игре ЦСКА – «Локо» все хорошо прошло. Видите, как – несколько туров все шло нормально, и вдруг возникло столько вопросов. Не стал бы опережать события, говорим о том, что есть по факту.

– Решение по Еськову – ваше, или советовались с РФС и РФПЛ?

– У нас есть департамент, я говорил с Еськовым – у него есть некоторая психологическая усталость. Не хочется усугублять ситуацию. Надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы арбитр восстановился. Лучший психолог в данной ситуации – время, чтобы человек просто передохнул.

Встреча ЦСКА – «Локомотив» состоится 26 апреля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Будогосский Андрей Карасев Сергей Еськов Алексей
Комментарии (22)
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Казак88
1493034316
Не когда ему сейчас судить, пожить для себя нужно
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Диктор
1493034340
Я бы вообще больше не допускал его к судейству.
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kykyi
1493034360
Надеюсь отдых оплачиваемый, по двойному тарифу.
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zagrizlik
1493034754
А где понижение в классе? Или своих корешей не понижаем?
Где у тебя несколько туров нормально шло? Скандал на скандале. Вали уже, самый позорный руководитель корпуса.
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Cant Stop
1493034869
заработал, можно и отдохнуть
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nik55
1493039367
у него есть некоторая психологическая усталость------в дурдом до конца сезона
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Тератрон
1493039901
В Петербурге Еськов отсудил идеально СТРОГО ПО ПРАВИЛАМ,все карточки по делу,зря заменили на Карасёва.
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cska-62
1493040024
Отдых? Случайно, не в следственном изоляторе?
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dddolphin
1493044457
Заработал, можно и на отдых до конца сезона.. с формулировкой "растяжение основного лопатника"
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BANNIKOV1970
1493045963
а вот и отдых,пора ехать на юг суко
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