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    Будогосский заявил, что Еськову был предоставлен отдых

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский объяснил, с чем связана замена главного судьи матча ЦСКА«Локомотив». Напомним, Алексея Еськова на этой встрече заменит Сергей Карасев.

    – Это в большей степени связано с тем, что Еськов провел тяжелый с точки зрения психологии матч и давать сразу следующую игру неправильно. Надо, чтобы человек психологически восстановился.

    – Есть ли решение контрольно-квалификационной комиссии по этому матчу?

    – Нет. Когда она вынесет свой вердикт, нужно будет принимать окончательные меры.

    – То есть Еськову просто дали отдохнуть?

    – Да, прежде всего, психологически.

    – Почему назначили именно Карасева, ведь он рассматривается в качестве кандидата и на дерби ЦСКА – «Спартак» в 26-м туре?

    – Матч статусный, Сергей у нас давно не судил топ-игр.

    – Получается, он будет судить два топ-матча подряд?

    – Не знаю пока. Дай бог, чтобы в игре ЦСКА – «Локо» все хорошо прошло. Видите, как – несколько туров все шло нормально, и вдруг возникло столько вопросов. Не стал бы опережать события, говорим о том, что есть по факту.

    – Решение по Еськову – ваше, или советовались с РФС и РФПЛ?

    – У нас есть департамент, я говорил с Еськовым – у него есть некоторая психологическая усталость. Не хочется усугублять ситуацию. Надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы арбитр восстановился. Лучший психолог в данной ситуации – время, чтобы человек просто передохнул.

    Встреча ЦСКА – «Локомотив» состоится 26 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2017 14:24
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 24 апреля 2017, 17:59

      а вот и отдых,пора ехать на юг суко

      0
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    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 24 апреля 2017, 17:34

      Заработал, можно и на отдых до конца сезона..
      с формулировкой "растяжение основного лопатника"

      2
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      Рейтинг: +728

      GammiD 24 апреля 2017, 17:22

      Ему бы пару лет отохнуть надо, после такого матча. Не умеешь аккуратно сливать не берись!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 24 апреля 2017, 16:28

      бред.и враки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 апреля 2017, 16:20

      Отдых? Случайно, не в следственном изоляторе?

      2
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      Рейтинг: +3

      Тератрон 24 апреля 2017, 16:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В Петербурге Еськов отсудил идеально СТРОГО ПО ПРАВИЛАМ,все карточки по делу,зря заменили на Карасёва.

      -4
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      Рейтинг: +8019

      nik55 24 апреля 2017, 16:09

      у него есть некоторая психологическая усталость------в дурдом до конца сезона

      2
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 апреля 2017, 14:54

      заработал, можно и отдохнуть

      7
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 24 апреля 2017, 14:52

      А где понижение в классе? Или своих корешей не понижаем?

      Где у тебя несколько туров нормально шло? Скандал на скандале. Вали уже, самый позорный руководитель корпуса.

      8
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 апреля 2017, 14:46

      Надеюсь отдых оплачиваемый, по двойному тарифу.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > kykyi 24 апреля 2017, 16:22

      Ага! В СИЗО его поместят в камеру к болельщикам "Урала". В качестве бонуса за признательные показания!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > cska-62 24 апреля 2017, 16:29

      К сожалению у нас судей за "правильные" решения не сажают, и не только футбольных, увы.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > kykyi 24 апреля 2017, 19:20

      Пугачёв, Слуцкер, Кох, Белых, Улюкаев тоже когда-то считались неприкасаемыми. И где они сейчас? Троим первым дали возможность сбежать за бугор и там скулить... Двое последних под следствием... Вот и Мутко об их судьбе следовало бы подумать. Станут футбольные болельщики протестовать, Мутко сразу же в немилость попадёт. Со всеми вытекающими из этого последствиями. А всем футбольным хозяйством рулит именно он! Это даже ежу понятно!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > cska-62 24 апреля 2017, 20:22

      Кто из выше перечисленных судьи? А Мутко и не только ему давно пора подумать. при авторитарных режимах все почему то надеются быть начальниками и вертухаями, но история учит, что при беззаконии следом идут они. Сегодня экс глава Марий Эл Маркелов попросил депутатов принять законы, смягчающие положение заключенных. До этого, 16 лет находясь у власти он об этом не задумывался.

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      cska-62 > kykyi 24 апреля 2017, 20:30

      Помню этого хамского "князька"...

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      kykyi > cska-62 24 апреля 2017, 20:37

      То же думал, и при чем искренне, что законы пишут не для него, для смердов, а он небожитель.

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      cska-62 > kykyi 24 апреля 2017, 20:47

      Всему судейскому корпусу, депутатам и чиновникам перед назначением на должность нужно демонстрировать фильм Лукино Висконти "Гибель богов" (1969). Жаль только, что он там слишком много пофантазировал, если говорить об историческом контексте событий, но фильм получился сильным.

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      kykyi > cska-62 24 апреля 2017, 20:53

      Каюсь, не смотрел. Там 3/5 ГБ, среди депутатов и попов, они в курсе что было в 30-е. Но жадность человеческая сильнее здравого разума.

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      cska-62 > kykyi 24 апреля 2017, 21:45

      Там куда больше тех, кто комсомолил и коммуниздил всю жизнь... Даже если числился в КГБ или ГРУ... Людям свойственны заблуждения, если их навязывают СМИ. Тот же Владимир Крючков, например, не был кадровым чекистом... Он был сначала комсомольцем, потом прокурорским, потом на дипломатической службе, где и познакомился с Андроповым. Просто мало кто об этом знает. Вне зависимости от того, как к этому Крючкову относится. А сам Андропов?! Тоже никакого отношения к органам до назначения Председателем КГБ не имел. Внук богатейших финских евреев Российской империи, державших магазин "Ювелирные вещи" на Лубянке в Москве, дом 26, протеже Куусинена. Какой там на хрен чекист?! Впрочем, нужно признать, что в толпе всех этих старых, глухих и согласных членов Политбюро, до определённого момента у него были мозги. И как его уломали согласиться с аферой в Афганистане, до сих пор непонятно.

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      kykyi > cska-62 24 апреля 2017, 21:54

      Про ЧК я образно.Я хотел сказать, что коммуняки, комсюки они все имели информацию о 30-50, о беззаконии, что творилось,в отличии от простых смертных. Но при беззаконии жить можно сладко и они всегда думают, что они будут вертухаями и распоряжаться судьбами других, а не наоборот. Как говориться "История учит только одному, что ничему не учит"

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