Широков ждет развязки в борьбе за четвертую строчку РФПЛ

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков считает, что в текущем сезоне в верхней части таблицы разворачивается интересная борьба. В том числе и в борьбе за четвертую строчку, дающую право сыграть в Лиге Европы.

«Будет интересно посмотреть на развязку в борьбе за четвертое место. Все три команды готовы к ней. Для «Краснодара» непопадание в еврокубки будет трагедией, ведь клуб привык там играть каждый год. Команда набирается опыта и каждый раз проходит все дальше.

«Ростов» почувствовал вкус Лиги чемпионов, для них борьба за зону еврокубков не менее принципиальна, чем для «Краснодара».

А вот «Локомотив» может попробовать пройти в Лигу Европы через победу в Кубке России. Но и железнодорожники будут стараться подняться как можно выше в таблице ради престижа клуба.

Поэтому нас ждет интересная концовочка. Помимо этих трех клубов борьбу за четвертое место еще может навязать «Амкар», — сказал Широков

После 24 туров четвертую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимает «Краснодар» (41 очко), далее следуют «Ростов» (36), «Локомотив» (35) и «Амкар» (34).