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Широков ждет развязки в борьбе за четвертую строчку РФПЛ

24 апреля 2017, 09:31
15

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков считает, что в текущем сезоне в верхней части таблицы разворачивается интересная борьба. В том числе и в борьбе за четвертую строчку, дающую право сыграть в Лиге Европы.

«Будет интересно посмотреть на развязку в борьбе за четвертое место. Все три команды готовы к ней. Для «Краснодара» непопадание в еврокубки будет трагедией, ведь клуб привык там играть каждый год. Команда набирается опыта и каждый раз проходит все дальше.

«Ростов» почувствовал вкус Лиги чемпионов, для них борьба за зону еврокубков не менее принципиальна, чем для «Краснодара».

А вот «Локомотив» может попробовать пройти в Лигу Европы через победу в Кубке России. Но и железнодорожники будут стараться подняться как можно выше в таблице ради престижа клуба.

Поэтому нас ждет интересная концовочка. Помимо этих трех клубов борьбу за четвертое место еще может навязать «Амкар», — сказал Широков

После 24 туров четвертую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимает «Краснодар» (41 очко), далее следуют «Ростов» (36), «Локомотив» (35) и «Амкар» (34).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Локомотив Амкар-Пермь Широков Роман
Комментарии (15)
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арейская
1493015638
Можно подумать один Роман её ждёт, эту развязку, армия болельщиков в первую очередь...
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ДСА
1493015910
Интересная борьба - это когда очков поровну, а тут такие отрывы...
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sochi-2013
1493016174
Похоже, Галицкий со своими воспитанниками решил за ЛЧ бороться, а пока в ЛЕ опыта набираться.
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овертайм
1493018994
краснодару пора биться за лигу чемпионов)
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vgarakh
1493031368
Ростов будет на четвертом месте, так, что не надо волноваться болелам Ростова, все будет хорошо.
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alex kidn
1493034649
Там ещё Терек с Уфой на одно очко отстает от Амкара
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Бугимен
1493112680
Надеюсь,что Краснодар будет на четвертом месте,а лучше на третьем месте!Вперед быки!
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