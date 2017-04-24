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    Широков ждет развязки в борьбе за четвертую строчку РФПЛ

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков считает, что в текущем сезоне в верхней части таблицы разворачивается интересная борьба. В том числе и в борьбе за четвертую строчку, дающую право сыграть в Лиге Европы.

    «Будет интересно посмотреть на развязку в борьбе за четвертое место. Все три команды готовы к ней. Для «Краснодара» непопадание в еврокубки будет трагедией, ведь клуб привык там играть каждый год. Команда набирается опыта и каждый раз проходит все дальше.

    «Ростов» почувствовал вкус Лиги чемпионов, для них борьба за зону еврокубков не менее принципиальна, чем для «Краснодара».

    А вот «Локомотив» может попробовать пройти в Лигу Европы через победу в Кубке России. Но и железнодорожники будут стараться подняться как можно выше в таблице ради престижа клуба.

    Поэтому нас ждет интересная концовочка. Помимо этих трех клубов борьбу за четвертое место еще может навязать «Амкар», — сказал Широков

    После 24 туров четвертую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимает «Краснодар» (41 очко), далее следуют «Ростов» (36), «Локомотив» (35) и «Амкар» (34).

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2017 09:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 апреля 2017, 12:31

      Надеюсь,что Краснодар будет на четвертом месте,а лучше на третьем месте!Вперед быки!

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 24 апреля 2017, 14:50

      Там ещё Терек с Уфой на одно очко отстает от Амкара

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 апреля 2017, 13:56

      Ростов будет на четвертом месте, так, что не надо волноваться болелам Ростова, все будет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > vgarakh 25 апреля 2017, 00:53

      Очень на это надеюсь...

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 апреля 2017, 10:29

      краснодару пора биться за лигу чемпионов)

      2
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      Рейтинг: +6901

      sochi-2013 24 апреля 2017, 09:42

      Похоже, Галицкий со своими воспитанниками решил за ЛЧ бороться, а пока в ЛЕ опыта набираться.

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 24 апреля 2017, 09:38

      Интересная борьба - это когда очков поровну, а тут такие отрывы...

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > ДСА 24 апреля 2017, 09:41

      речь о 4й строчке, какие там отрывы... 5очков не так много

      0
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      Рейтинг: +6901

      sochi-2013 > den161 24 апреля 2017, 09:44

      От 4 до 5 тоже 5 очков.

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > sochi-2013 24 апреля 2017, 09:47

      это не так много, учитывая что краснодару в питере играть, которых за уши тянут, плюс последние 4 игры у них выездные, оступятся по любому. Они и вчера с арсеналом должны были в ничью играть, им повезло. Так что думаю за 4е место будет борьба

      -1
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      Рейтинг: +6901

      sochi-2013 > den161 24 апреля 2017, 14:30

      Особого везения я не видел. Габулов спас Арсенал от разгрома. Если Краснодар избежит травм, потеря очков будет минимальная.

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > sochi-2013 24 апреля 2017, 14:55

      1й гол краснодара разве не везение? это был не результат классной атаки, а повезло что мяч хорошо лег, хорошо пробил в угол. 2й гол да класс раскатали. А повезло то, что арсенал не забил в, как минимум, 2х сто процентных моментах

      -3
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      Рейтинг: +6901

      sochi-2013 > den161 24 апреля 2017, 20:20

      Меня прям бесит штамп комментаторов: мяч не лег на ногу,- нога должна ложиться на мяч!

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 апреля 2017, 09:33

      Можно подумать один Роман её ждёт, эту развязку, армия болельщиков в первую очередь...

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