РФПЛ. «Краснодар» дома обыграл тульский «Арсенал»

В матче 24-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» – 2:0. Голами в составе хозяев отметились Шарль Каборе и Федор Смолов.

Таким образом, краснодарский клуб набрал 41 очко и расположился на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» продолжает находиться в зоне вылета.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Краснодар – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Каборе, 49; 2:0 – Смолов, 84.

Краснодар: Синицын, Рамирес, Гранквист, Налдо, Петров, Каборе, Перейра (Подберезкин, 46), Газинский, Клаэссон (Жоаозиньо, 69), Мамаев (Вандерсон, 90), Смолов.

Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара (Григалава, 85), Сунцу, Максимов, Горбатенко, Думбия (Рыжков, 90+1), Бурчану, Александров, Шевченко.

Предупреждения: нет – Максимов, 25.

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