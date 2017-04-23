РФПЛ. «Краснодар» дома обыграл тульский «Арсенал»

Игра Краснодара-ЕЛЕ ЕЛЕ ДУША В ТЕЛЕ !!! Шалимов не тот тренер который нужен команде!
В матче 24-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» – 2:0. Голами в составе хозяев отметились Шарль Каборе и Федор Смолов.
Таким образом, краснодарский клуб набрал 41 очко и расположился на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» продолжает находиться в зоне вылета.
Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур
Краснодар – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Каборе, 49; 2:0 – Смолов, 84.
Краснодар: Синицын, Рамирес, Гранквист, Налдо, Петров, Каборе, Перейра (Подберезкин, 46), Газинский, Клаэссон (Жоаозиньо, 69), Мамаев (Вандерсон, 90), Смолов.
Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара (Григалава, 85), Сунцу, Максимов, Горбатенко, Думбия (Рыжков, 90+1), Бурчану, Александров, Шевченко.
Предупреждения: нет – Максимов, 25.
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