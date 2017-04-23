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    РФПЛ. «Краснодар» дома обыграл тульский «Арсенал»

    В матче 24-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» – 2:0. Голами в составе хозяев отметились Шарль Каборе и Федор Смолов.

    Таким образом, краснодарский клуб набрал 41 очко и расположился на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» продолжает находиться в зоне вылета.

    Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

    Краснодар – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Каборе, 49; 2:0 – Смолов, 84.

    Краснодар: Синицын, Рамирес, Гранквист, Налдо, Петров, Каборе, Перейра (Подберезкин, 46), Газинский, Клаэссон (Жоаозиньо, 69), Мамаев (Вандерсон, 90), Смолов.

    Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара (Григалава, 85), Сунцу, Максимов, Горбатенко, Думбия (Рыжков, 90+1), Бурчану, Александров, Шевченко.

    Предупреждения: нет – Максимов, 25.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 18:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 23 апреля 2017, 21:09

      Игра Краснодара-ЕЛЕ ЕЛЕ ДУША В ТЕЛЕ !!! Шалимов не тот тренер который нужен команде!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Forge 23 апреля 2017, 20:09

      Аленичева бы Арсеналу с начала.Кирьяков очень слаб как тренер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      igorkovalev999 23 апреля 2017, 19:23

      Сочувствую Арсеналу, старались - было видно
      Но класс Краснодара всё решил.
      Фан Быков

      0
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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 23 апреля 2017, 19:12

      Арсенал в ФНЛ

      0
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