АПЛ. Голы Руни и Марсьяля помогли «Манчестер Юнайтед» победить «Бернли»

В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях добился победы над «Бернли» со счетом 2:0. Авторами голов стали Уэйн Руни и Антони Марсьяль.

Таким образом, «красные дьяволы» набрали 63 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бернли», имея в активе 36 баллов, занимает 15-ю строчку.

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Марсьяль, 21; 0:2 – Руни, 39.

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