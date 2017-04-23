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    АПЛ. Голы Руни и Марсьяля помогли «Манчестер Юнайтед» победить «Бернли»

    В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях добился победы над «Бернли» со счетом 2:0. Авторами голов стали Уэйн Руни и Антони Марсьяль.

    Таким образом, «красные дьяволы» набрали 63 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бернли», имея в активе 36 баллов, занимает 15-ю строчку.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Марсьяль, 21; 0:2 – Руни, 39.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 18:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 24 апреля 2017, 08:29

      У Руни есть шанс показать себя в отсутствии Ибры

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Sanirin79 25 апреля 2017, 09:43

      опасно) лучше доверить Рэшфорду, он классно играет против топ-клубов апл, на позиции центрфорварда

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 23 апреля 2017, 19:01

      Сейчас даже не какчество игры важно... Важно коликчество очечей по итогам сезона...P.S. Даёшь ЛЧ!!!!

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Sedoi_Goblin 23 апреля 2017, 22:53

      отличные шансы у Юнайтед на 3 место)) игра в четверг будет ключевой

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > dolf666 23 апреля 2017, 23:30

      Надо городских пижонов чпокнуть и всё..

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Sedoi_Goblin 25 апреля 2017, 09:42

      это да, надеюсь выйдут с таким же настроем как неделю назад против Челси))

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