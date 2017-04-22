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    Григорий Иванов: «Урал» играл лучше «Зенита», игроки получат премию. А судья испортил матч»

    Президент «Урала» Григорий Иванов подчеркнул, что екатеринбуржцы выглядели лучше «Зенита» (0:2) в выездном поединке 24-го тура РФПЛ, чем заслужили премиальные. Глава «шмелей» заявил, что судья Алексей Еськов, удаливший троих игроков гостей, испортил матч.

    «Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому? Или что? Ребята сейчас спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?» А что я им скажу? Что я должен делать? Может, вы знаете? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч.

    Не было мысли увести команду с поля после третьего удаления? Нет, конечно. Причем здесь болельщики? Они пришли посмотреть футбол. Местные болельщики гнали вас в атаку… Потому что болельщиков не обманешь. Будут со «Спартаком» играть те, кто играет вторым номером у нас, что делать», – сказал Иванов.

    В 25-м туре «Урал» сыграет в Москве со «Спартаком» (вторник, 25 апреля). «Зенит» отправится в гости к «Оренбургу» (среда, 26 апреля).

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2017 17:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 апреля 2017, 20:37

      Конкретный дядька, всё сказал по делу!
      Думаю Урал в следующем матче будет со Спартаком биться со всей злостью, накопленной за прошедший матч и максимальной самоотдачей!

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