Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Григорий Иванов: «Урал» играл лучше «Зенита», игроки получат премию. А судья испортил матч»

Григорий Иванов: «Урал» играл лучше «Зенита», игроки получат премию. А судья испортил матч»

22 апреля 2017, 17:45
2

Президент «Урала» Григорий Иванов подчеркнул, что екатеринбуржцы выглядели лучше «Зенита» (0:2) в выездном поединке 24-го тура РФПЛ, чем заслужили премиальные. Глава «шмелей» заявил, что судья Алексей Еськов, удаливший троих игроков гостей, испортил матч.

«Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому? Или что? Ребята сейчас спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?» А что я им скажу? Что я должен делать? Может, вы знаете? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч.

Не было мысли увести команду с поля после третьего удаления? Нет, конечно. Причем здесь болельщики? Они пришли посмотреть футбол. Местные болельщики гнали вас в атаку… Потому что болельщиков не обманешь. Будут со «Спартаком» играть те, кто играет вторым номером у нас, что делать», – сказал Иванов.

В 25-м туре «Урал» сыграет в Москве со «Спартаком» (вторник, 25 апреля). «Зенит» отправится в гости к «Оренбургу» (среда, 26 апреля).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Урал
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Обер-КанцлерЪ
1492882648
Конкретный дядька, всё сказал по делу! Думаю Урал в следующем матче будет со Спартаком биться со всей злостью, накопленной за прошедший матч и максимальной самоотдачей!
Ответить
Главные новости
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
7
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
7
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
3
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
Все новости
Все новости
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
4
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
4
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+