Григорий Иванов: «Урал» играл лучше «Зенита», игроки получат премию. А судья испортил матч»

Президент «Урала» Григорий Иванов подчеркнул, что екатеринбуржцы выглядели лучше «Зенита» (0:2) в выездном поединке 24-го тура РФПЛ, чем заслужили премиальные. Глава «шмелей» заявил, что судья Алексей Еськов, удаливший троих игроков гостей, испортил матч.

«Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому? Или что? Ребята сейчас спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?» А что я им скажу? Что я должен делать? Может, вы знаете? Я считаю, что мы играли лучше. Ребята молодцы. Они получат премию, потому что бились, играли и показали, что они настоящие мужики. Судья испортил матч.

Не было мысли увести команду с поля после третьего удаления? Нет, конечно. Причем здесь болельщики? Они пришли посмотреть футбол. Местные болельщики гнали вас в атаку… Потому что болельщиков не обманешь. Будут со «Спартаком» играть те, кто играет вторым номером у нас, что делать», – сказал Иванов.

В 25-м туре «Урал» сыграет в Москве со «Спартаком» (вторник, 25 апреля). «Зенит» отправится в гости к «Оренбургу» (среда, 26 апреля).