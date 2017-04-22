РФПЛ. Голы Ивановича и Молло принесли «Зениту» победу над «Уралом», заканчивавшему матч ввосьмером

В поединке 24-го тура РФПЛ «Зенит» в родных стенах со счетом 2:0 одолел «Урал» на новом стадионе «Санкт-Петербург».

Победу петербуржцам принесли точные удары защитника Бранислава Ивановича на 86-й минуте и хавбека Йоанна Молло на третьей компенсированной минуте встречи. Отметим, что «шмели» заканчивали матч ввосьмером – с поля были удалены Эрик Бикфалви, Роман Павлюченко и Роман Емельянов.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Иванович, 86; 2:0 – Молло, 90+3.

Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 63), Цаллагов, Юсупов (Молло, 53), Жулиано, Данни, Кокорин (Шатов, 44), Дзюба.

Урал: Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68).

Предупреждения: Дзюба, 86; Кришито, 89 – Бикфалви, 23; Емельянов, 40.

Удаления: нет – Бикфалви, 60; Павлюченко, 61; Емельянов, 87.

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