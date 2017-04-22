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  • РФПЛ. Голы Ивановича и Молло принесли «Зениту» победу над «Уралом», заканчивавшему матч ввосьмером

РФПЛ. Голы Ивановича и Молло принесли «Зениту» победу над «Уралом», заканчивавшему матч ввосьмером

22 апреля 2017, 15:57
115

В поединке 24-го тура РФПЛ «Зенит» в родных стенах со счетом 2:0 одолел «Урал» на новом стадионе «Санкт-Петербург».

Победу петербуржцам принесли точные удары защитника Бранислава Ивановича на 86-й минуте и хавбека Йоанна Молло на третьей компенсированной минуте встречи. Отметим, что «шмели» заканчивали матч ввосьмером – с поля были удалены Эрик Бикфалви, Роман Павлюченко и Роман Емельянов.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Иванович, 86; 2:0 – Молло, 90+3.

Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 63), Цаллагов, Юсупов (Молло, 53), Жулиано, Данни, Кокорин (Шатов, 44), Дзюба.

Урал: Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68).

Предупреждения: Дзюба, 86; Кришито, 89 – Бикфалви, 23; Емельянов, 40.

Удаления: нет – Бикфалви, 60; Павлюченко, 61; Емельянов, 87.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Урал
Комментарии (115)
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Snerg
1492866628
Сергей Хусаинов: "Я бы на месте Тарханова увел бы команду с поля". Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов подверг жесткой критике главного арбитра матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" Алексея Еськова. – Беспредел! Ну что же творит этот Еськов? Не умеешь судить, но зачем так внаглую делать?! Я бы на месте Тарханова увел бы команду с поля, – не дожидаясь вопроса, заявил Хусаинов "СЭ". – Ребята, что вы делаете?! Сразу было видно, что Бикфалви сыграл сначала в мяч. Смольников опоздал к мячу, убери ногу и не получил бы повреждения. Это не нарушение со стороны игрока "Урала". – Выходит, Еськов своей грубой ошибкой спровоцировал и удаление Павлюченко? – Конечно! Абсолютно несправедливое решение со стороны арбитра.
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Evgeny997
1492866682
ПОЗОРИЩЕ зениту и его такой победе. Сами абсолютно ничего не могут ,только с помощью судей. И эта собака цыганская ещё рот свой открывает про судейство и так далее. Тула,Урал...что дальше?
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Архипелаг Гуляк
1492867219
Ну что,БОМЖЕСКОТ,Нравится вам такой хвутбол???
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Архипелаг Гуляк
1492867621
Как строили этот поганый стадион,так и дебют бомжи испоганили подкупами.
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волчарик
1492867690
накипело. хоть и являюсь болельщиком Зенита почти 40 лет, но смотреть на эту команду бездельников миллионеров становится невыносимо. лучше бы играли свои воспитанники а мы радовались каждому голу и победе пацанов. я думаю многие пережили бы несколько лет без призовых мест
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datura
1492867771
Почему судья просто не взял мяч в руки и не отнёс и не положил его Уралу в ворота? Я возмущён! Что он там возился с карточками какими-то?
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Доброе Зло.
1492868006
Чтоб вам бомжам вонючим пусто было в Европе,Чтоб вас последние папуасы из кубков выперли позорники.
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Доброе Зло.
1492868308
Чтоб ваш Миллер сдох сучара.А Уральцы малацы,ваша победа украдена быдлотой Питерской.
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Сармат Ростов
1492869207
11 игроков Зенита + стадион с болельщиками + судья =13, против 8 игроков Урала))) Красавцы )))
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КЁРТИС
1492869836
Я Российский футбол смотрю давно, вроде уже должен привыкнуть. Но такого карнавала я ещё не видел.
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