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    РФПЛ. Голы Ивановича и Молло принесли «Зениту» победу над «Уралом», заканчивавшему матч ввосьмером

    В поединке 24-го тура РФПЛ «Зенит» в родных стенах со счетом 2:0 одолел «Урал» на новом стадионе «Санкт-Петербург».

    Победу петербуржцам принесли точные удары защитника Бранислава Ивановича на 86-й минуте и хавбека Йоанна Молло на третьей компенсированной минуте встречи. Отметим, что «шмели» заканчивали матч ввосьмером – с поля были удалены Эрик Бикфалви, Роман Павлюченко и Роман Емельянов.

    Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Иванович, 86; 2:0 – Молло, 90+3.

    Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 63), Цаллагов, Юсупов (Молло, 53), Жулиано, Данни, Кокорин (Шатов, 44), Дзюба.

    Урал: Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68).

    Предупреждения: Дзюба, 86; Кришито, 89 – Бикфалви, 23; Емельянов, 40.

    Удаления: нет – Бикфалви, 60; Павлюченко, 61; Емельянов, 87.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 15:57
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    Комментарии108
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 23 апреля 2017, 09:13

      А мразота Миллер радовался как ребенок избежавший наказания!!!!
      Иногда чтобы угробить репутацию клуба достаточно сыграть один такой матч.

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 23 апреля 2017, 07:56

      Ну всё,ныть теперь не будете из-за судейства???

      0
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 22 апреля 2017, 20:39

      Позорная игра , на позорном стадионе - которая отражает всю действительность Российского футбола, судейства и строительства спортивных объектов...

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 апреля 2017, 18:51

      Скандальный матч, на скандальном стадионе, на отвратительном газоне. Да, праздник удался!

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 апреля 2017, 18:41

      А че упоротые Спартачи то тут про судью пилюкают? Судья от куда? - Москоу сити. 3 удаления, а следующий матч у Урала с кем?.... Спам)))

      0
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 22 апреля 2017, 18:18

      Толи Еськов чудил - толи Урал уже не знал что сделать, чтобы Зенитушка забил...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 апреля 2017, 18:13

      Что насос..ли и наныли на результат с Уралом... Клоуны, сами не могут, судья поможет.

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      Рейтинг: +1318

      Казак88 22 апреля 2017, 17:17

      Просто напомню, что лучший русский судья Сергей Карасев в этом туре судит матч Томь - Оренбург

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > BRO_football 22 апреля 2017, 18:42

      Так сегодня же Зенит судил московский судья, не?

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      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 22 апреля 2017, 17:03

      Я Российский футбол смотрю давно, вроде уже должен привыкнуть. Но такого карнавала я ещё не видел.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 22 апреля 2017, 16:53

      11 игроков Зенита + стадион с болельщиками + судья =13, против 8 игроков Урала))) Красавцы )))

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