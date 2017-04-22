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    Бубнов верит в успех «Спартака» в матче с «Ростовом»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком». Напомним, встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Спартак» всегда тяжело играет в Ростове, тем более команда Бердыева уже 27 матчей подряд не проигрывает дома в РФПЛ. «Ростов» надежен в обороне, команда завершила пять последних матчей нулевыми ничьими, но у «Спартака» хорошая атака, которая даже без Зе Луиша и Адриано способна сыграть остро. Интересно, не расслабится ли «Спартак», который конкуренты уже признали чемпионами. Против «Уфы» Каррера выставил зеркальную схему с тремя центральными защитниками. Любопытно, поступит ли он так же и в этот раз.

    Как показывает практика, ростовчане способны обыграть любого фаворита на своем поле. Опасности от «Ростова» стоить ждать при стандартах, так как команда будет иметь серьезное превосходство в росте над спартаковцами, а также при контратаках. Это самый сложный матч для прогноза в туре, но я все-таки склоняюсь к результативной ничьей или победе «Спартака», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.04.2017 07:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 апреля 2017, 17:38

      молодцы ростов так держать . пусть хрюшки нервничают :-)

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 апреля 2017, 14:58

      Бубен, а мы верим в победу Ростова)))

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 22 апреля 2017, 12:41

      2:0 Ростов...верим

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 12:17

      - коллеги!, позвольте не по теме)...объясните пожалуйста!, по каким критериям складывается рейтинг того или иного блогера!?...всем спасибо!, и всем победы!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 10:52

      Мы тоже верим,хотя РОстову нужнее о чки в споре за Лигу Европы

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 22 апреля 2017, 10:35

      хоть.что то позитивное от бубна

      -1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 10:15

      Ну сегодня наверное закончиться ихняя серия из 27 матчей.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 10:33

      Что ли Каррера сегодня тебя выпустит вместо Глушакова?)))
      Тогда точно хана Ростову))))

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 17:29

      Ты давай выходи уже на поле!!!! Серия без тебя не прерывается!!!!

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 09:21

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      - согласен с АБ), это будет напряжённая и непредсказуемая игра!..."Спартак", ВПЕРЁД !!!

      -4
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 22 апреля 2017, 08:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов,да дрюкните уже уродливых свиней!Ростов,вперед!

      -7
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > Konjaga 22 апреля 2017, 09:10

      смотри чтоб тебя не дрюкнули

      2
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      Рейтинг: +837

      eleng 22 апреля 2017, 08:06

      Бубнов редко угадывает исход, особенно в последнее время

      2
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