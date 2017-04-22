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Бубнов верит в успех «Спартака» в матче с «Ростовом»

22 апреля 2017, 07:18
16

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком». Напомним, встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» всегда тяжело играет в Ростове, тем более команда Бердыева уже 27 матчей подряд не проигрывает дома в РФПЛ. «Ростов» надежен в обороне, команда завершила пять последних матчей нулевыми ничьими, но у «Спартака» хорошая атака, которая даже без Зе Луиша и Адриано способна сыграть остро. Интересно, не расслабится ли «Спартак», который конкуренты уже признали чемпионами. Против «Уфы» Каррера выставил зеркальную схему с тремя центральными защитниками. Любопытно, поступит ли он так же и в этот раз.

Как показывает практика, ростовчане способны обыграть любого фаворита на своем поле. Опасности от «Ростова» стоить ждать при стандартах, так как команда будет иметь серьезное превосходство в росте над спартаковцами, а также при контратаках. Это самый сложный матч для прогноза в туре, но я все-таки склоняюсь к результативной ничьей или победе «Спартака», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Бубнов Александр
Комментарии (16)
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Архипелаг Гуляк
1492836769
Так он и в Деда Мороза верит и в Домового.
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Диктор
1492837309
Вот ведь урод-лучше бы предсказал проигрыш Спартака.
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eleng
1492837575
Бубнов редко угадывает исход, особенно в последнее время
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Konjaga
1492840761
Ростов,да дрюкните уже уродливых свиней!Ростов,вперед!
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кеша_КБ
1492842095
- согласен с АБ), это будет напряжённая и непредсказуемая игра!..."Спартак", ВПЕРЁД !!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1492845303
Ну сегодня наверное закончиться ихняя серия из 27 матчей.
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лёха72
1492846555
хоть.что то позитивное от бубна
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Mahone
1492847570
Мы тоже верим,хотя РОстову нужнее о чки в споре за Лигу Европы
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a-rakhmatov
1492862331
Бубен, а мы верим в победу Ростова)))
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NEMETSRUS
1492871915
молодцы ростов так держать . пусть хрюшки нервничают :-)
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