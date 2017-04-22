Бубнов верит в успех «Спартака» в матче с «Ростовом»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком». Напомним, встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» всегда тяжело играет в Ростове, тем более команда Бердыева уже 27 матчей подряд не проигрывает дома в РФПЛ. «Ростов» надежен в обороне, команда завершила пять последних матчей нулевыми ничьими, но у «Спартака» хорошая атака, которая даже без Зе Луиша и Адриано способна сыграть остро. Интересно, не расслабится ли «Спартак», который конкуренты уже признали чемпионами. Против «Уфы» Каррера выставил зеркальную схему с тремя центральными защитниками. Любопытно, поступит ли он так же и в этот раз.

Как показывает практика, ростовчане способны обыграть любого фаворита на своем поле. Опасности от «Ростова» стоить ждать при стандартах, так как команда будет иметь серьезное превосходство в росте над спартаковцами, а также при контратаках. Это самый сложный матч для прогноза в туре, но я все-таки склоняюсь к результативной ничьей или победе «Спартака», – заявил Бубнов.