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  • Гончаренко установил рекорд среди всех тренеров ЦСКА по количеству матчей без поражений с момента дебюта

Гончаренко установил рекорд среди всех тренеров ЦСКА по количеству матчей без поражений с момента дебюта

22 апреля 2017, 00:38
17

В матче 24-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях добился победы над «Уфой» со счетом 2:0 и на данный момент не проиграл ни одной игры под руководством главного тренера Виктора Гончаренко.

Таким образом, белорусский специалист установил рекорд среди всех наставников московского клуба по количеству матчей без поражений с момента дебюта (семь встреч). Предыдущее достижение принадлежит Валерию Газзаеву и Артуру Жорже, которые в сезоне-2002 и -04 соответственно не проигрывали в течение шести игр.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидера на семь очков.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
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Arsenal Tula LDPR
1492814364
красавичк
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СашкаГуров
1492817362
удачи
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арейская
1492821172
Даже такая статистика существует, что-же, поздравляю и желаю дальнейших матчей без поражений
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Serjoga
1492840124
ЦСК-Амкар 2:2 (спаслись)-должны были побеждать! Арсенал-ЦСКА 0:1 (всего лишь?) ЦСКА-Рубин 0:0 (должны были побеждать) ЦСКА-Оренбург 2:0 (глупо было бы не выиграть) ЦСКА-Урал 4:0 (тоже соперник не АХ!) ЦСКА-Зенит 0:0 (вообще без ударов по воротам-2 АВТОБУСА простояли в автопарке) ЦСКА-Томь 4:0 (без комментариев) Терек-ЦСКА 0:1 (Терек никакой) ЦСКА-КС 2:1 (проблемы создавали себе сами) ЦСКА-Краснодар (Можно считать этот матч не простым) ЦСКА-Ростов 0:0 (Взломать оборону не смогли) А теперь скажите мне в чем рекорд? Проиграть могли только Краснодару, в остальных матчах (кроме Зенита) обязаны были побеждать! Такой календарь и не надо из этого делать подвигов!
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Алексей Гозиас
1492840464
Молодец
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кеша_КБ
1492841072
- какие нах рекорды?)...ему достался уже! высокоорганизованный и дееспособный коллектив!)...тоже мне, "рекордсмен"), любят у нас "бумажные подвиги")))
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neofizer
1492845982
хороший старт
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Diesel133
1492851782
он с весны начал, без еврокубков, в отличие от предыдущих.
Ответить
Obi Wan
1492852548
Главное не сглазить... Молодец!!!
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prtcs
1492859739
Здоровья и удачи всему коллективу.
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