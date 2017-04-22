Гончаренко установил рекорд среди всех тренеров ЦСКА по количеству матчей без поражений с момента дебюта

В матче 24-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях добился победы над «Уфой» со счетом 2:0 и на данный момент не проиграл ни одной игры под руководством главного тренера Виктора Гончаренко.

Таким образом, белорусский специалист установил рекорд среди всех наставников московского клуба по количеству матчей без поражений с момента дебюта (семь встреч). Предыдущее достижение принадлежит Валерию Газзаеву и Артуру Жорже, которые в сезоне-2002 и -04 соответственно не проигрывали в течение шести игр.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидера на семь очков.

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