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    Гончаренко установил рекорд среди всех тренеров ЦСКА по количеству матчей без поражений с момента дебюта

    В матче 24-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях добился победы над «Уфой» со счетом 2:0 и на данный момент не проиграл ни одной игры под руководством главного тренера Виктора Гончаренко.

    Таким образом, белорусский специалист установил рекорд среди всех наставников московского клуба по количеству матчей без поражений с момента дебюта (семь встреч). Предыдущее достижение принадлежит Валерию Газзаеву и Артуру Жорже, которые в сезоне-2002 и -04 соответственно не проигрывали в течение шести игр.

    На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидера на семь очков.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 00:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 22 апреля 2017, 14:15

      Здоровья и удачи всему коллективу.

      2
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 22 апреля 2017, 12:15

      Главное не сглазить...
      Молодец!!!

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 апреля 2017, 12:03

      он с весны начал, без еврокубков, в отличие от предыдущих.

      -1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan > Diesel133 22 апреля 2017, 12:23

      А что в еврокубках мяч квадратный?

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Obi Wan 22 апреля 2017, 13:25

      Нет,там бы он проиграл))

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 22 апреля 2017, 10:26

      хороший старт

      2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 22 апреля 2017, 10:04

      Теперь ведь могут и до конца чемпа не проиграть, Спартак будет играть всего процентов на 25 от своей силы, как раз чтоб в ничеечку сгонять

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 09:04

      - какие нах рекорды?)...ему достался уже! высокоорганизованный и дееспособный коллектив!)...тоже мне, "рекордсмен"), любят у нас "бумажные подвиги")))

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      Рейтинг: +192

      LINED > кеша_КБ 22 апреля 2017, 21:38

      так говоришь, будто он сам об этом на каждом шагу рассказывает

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 22 апреля 2017, 08:54

      Молодец

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 апреля 2017, 08:48

      ЦСК-Амкар 2:2 (спаслись)-должны были побеждать!
      Арсенал-ЦСКА 0:1 (всего лишь?)
      ЦСКА-Рубин 0:0 (должны были побеждать)
      ЦСКА-Оренбург 2:0 (глупо было бы не выиграть)
      ЦСКА-Урал 4:0 (тоже соперник не АХ!)
      ЦСКА-Зенит 0:0 (вообще без ударов по воротам-2 АВТОБУСА простояли в автопарке)
      ЦСКА-Томь 4:0 (без комментариев)
      Терек-ЦСКА 0:1 (Терек никакой)
      ЦСКА-КС 2:1 (проблемы создавали себе сами)
      ЦСКА-Краснодар (Можно считать этот матч не простым)
      ЦСКА-Ростов 0:0 (Взломать оборону не смогли)
      А теперь скажите мне в чем рекорд? Проиграть могли только Краснодару, в остальных матчах (кроме Зенита) обязаны были побеждать! Такой календарь и не надо из этого делать подвигов!

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Serjoga 22 апреля 2017, 15:50

      "ЦСКА-Урал 4:0 (тоже соперник не АХ!)"

      Этот "не АХ" 60 минут драл во все дыры только что "Зенит" на новом стадионе "Крестовский". И судье Еськову ради питерцев пришлось на 61 минуте сразу двух уральцев удалять... Просто так... НИ ЗА ЧТО!

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      Рейтинг: +192

      LINED > Serjoga 22 апреля 2017, 21:39

      а ниче так, что первые 5 игр вообще при слуцком были?

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > LINED 23 апреля 2017, 05:26

      Да, увлекся немного. Разговор ведь о семи играх, так что первые 5 игр лишние.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 апреля 2017, 03:32

      Даже такая статистика существует, что-же, поздравляю и желаю дальнейших матчей без поражений

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 22 апреля 2017, 02:29

      удачи

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