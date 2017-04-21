Дмитрий Комбаров: «Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного!»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил мнение, что московский клуб должен быть сконцентрирован, чтобы стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

«Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного!» – написал Комбаров на своей странице в Instagram.

На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на семь очков и имея игру в запасе.

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