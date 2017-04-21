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    Дмитрий Комбаров: «Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного!»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил мнение, что московский клуб должен быть сконцентрирован, чтобы стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

    «Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного!» – написал Комбаров на своей странице в Instagram.

    На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на семь очков и имея игру в запасе.

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    Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov)

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    Источник: Instagram

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    21.04.2017 22:49
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 апреля 2017, 02:08

      Вперед к заветной цели!

      1
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 21 апреля 2017, 23:50

      Лишь бы завтра нулевой ничьи не было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 21 апреля 2017, 23:50

      Давайте, ребята! Мы с вами! Вперед, Спартак!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 21 апреля 2017, 23:47

      даже интересно, сколько игроков Ростова завтра удалят с поля..

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 21 апреля 2017, 23:38

      Вот и не теряйте концентрацию, и удачной игры)

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 апреля 2017, 23:03

      Признаю, в этом сезоне по делу будут чемпионами, лишь бы в европе снова жидко не обосрались.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Михаил_Боярский 21 апреля 2017, 23:36

      Вы всех в европе победили. Осталось по миру по ездить

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp > Д Альбертини 21 апреля 2017, 23:49

      так то кубок уефа у нас есть. и Зенит не сливался так позорно как спам порту

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > alp 22 апреля 2017, 00:07

      Вы спаму сливались неделю назад позорно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      Freux 21 апреля 2017, 22:53

      Удачи завтра

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp > Freux 21 апреля 2017, 23:49

      Ростову

      1
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      Рейтинг: +175

      Freux > alp 22 апреля 2017, 00:22

      Уралу))

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