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  • Дмитрий Комбаров: «Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного!»

Дмитрий Комбаров: «Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного!»

21 апреля 2017, 22:49
16

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил мнение, что московский клуб должен быть сконцентрирован, чтобы стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

«Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного!» – написал Комбаров на своей странице в Instagram.

На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на семь очков и имея игру в запасе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (16)
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Freux
1492804381
Удачи завтра
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Михаил_Боярский
1492805027
Признаю, в этом сезоне по делу будут чемпионами, лишь бы в европе снова жидко не обосрались.
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Д Альбертини
1492807128
Вот и не теряйте концентрацию, и удачной игры)
Ответить
alp
1492807630
даже интересно, сколько игроков Ростова завтра удалят с поля..
Ответить
Михаил Спартач
1492807808
Давайте, ребята! Мы с вами! Вперед, Спартак!!!
Ответить
Вадим 1972
1492807841
Лишь бы завтра нулевой ничьи не было.
Ответить
Опорник84
1492816099
Вперед к заветной цели!
Ответить
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