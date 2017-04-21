РФПЛ. ЦСКА на выезде обыграл «Уфу» и закрепился на второй строчке

В матче 24-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле потерпела поражение от ЦСКА – 0:2. Голы в этом поединке забили нападающие армейцев Витиньо и Федор Чалов.

Стоит отметить, что на 53-й минуте встречи пенальти не реализовал полузащитник хозяев Иван Пауревич.

Таким образом, ЦСКА набрал 47 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице. В активе «Уфы» – 33 балла и седьмая строчка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Витиньо, 65; 0:2 – Чалов, 90.

Незабитый пенальти: Пауревич, 53.

Уфа: Беленов, Аликин, Живоглядов (Кротов, 80), Йокич, Засеев, Сысуев (Сухов, 62), Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатай.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников (Жамалетдинов, 57), Фернандес, Натхо, Дзагоев (Головин, 63), Ионов, Витиньо (Чалов, 87).

Предупреждения: нет – Акинфеев, 2; Щенников, 52; Березуцкий, 90.

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