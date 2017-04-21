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    РФПЛ. ЦСКА на выезде обыграл «Уфу» и закрепился на второй строчке

    В матче 24-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле потерпела поражение от ЦСКА – 0:2. Голы в этом поединке забили нападающие армейцев Витиньо и Федор Чалов.

    Стоит отметить, что на 53-й минуте встречи пенальти не реализовал полузащитник хозяев Иван Пауревич.

    Таким образом, ЦСКА набрал 47 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице. В активе «Уфы» – 33 балла и седьмая строчка.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур

    Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Витиньо, 65; 0:2 – Чалов, 90.

    Незабитый пенальти: Пауревич, 53.

    Уфа: Беленов, Аликин, Живоглядов (Кротов, 80), Йокич, Засеев, Сысуев (Сухов, 62), Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатай.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников (Жамалетдинов, 57), Фернандес, Натхо, Дзагоев (Головин, 63), Ионов, Витиньо (Чалов, 87).

    Предупреждения: нет – Акинфеев, 2; Щенников, 52; Березуцкий, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2017 18:51
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 21 апреля 2017, 19:55

      Рано Семаку в Зенит, что у него за команда: пенальти забить не могут, выходы один в один не реализуют! Позор!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > paracetamol 21 апреля 2017, 20:13

      Семак может только построить игру, чтобы создавались такие моменты, а не выйти пробивать пенальти. С игроками такого уровня, создать столько моментов, может только грамотный, крепкий тренер.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 апреля 2017, 19:39

      Богданыч!!!
      Старый ты фронтовик-окопник...Второй ,ты, фронт...
      Ну хоть ничейкубы сфУФлялибы..
      Эх...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 21 апреля 2017, 19:38

      сколько судье отстегнули ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol > nik55 21 апреля 2017, 19:56

      Коняфея надо было выгонять на 2-й минуте.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > paracetamol 21 апреля 2017, 20:14

      Да и Жора на красную задерживал.

      -1
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      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 21 апреля 2017, 19:16

      Судья побоялся удалить Конифея в самом начале игры, побоялся начальства. Ну конечно, нужно же затащить ЦСКА в ЛЧ, где он в очередной раз просрёт. В конце чемпионата это уже входит в традицию - тащить ЦСКА.

      6
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 21 апреля 2017, 19:01

      Да,фартануло Цска в этом матче,Игорька не удалили,пенальти не забили,да и ещё моменты Фатай запорол.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 апреля 2017, 19:00

      Акинфей молодцом!

      4
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 21 апреля 2017, 18:59

      молодцы, главное победили и 3 очка взяли ... )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 апреля 2017, 18:58

      МОЛОДЦЫ!!!

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 апреля 2017, 18:53

      Чалову успеха ! пусть вырастит в достойного форварда

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