Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реднапп уверен, что Слуцкий мог бы возглавить топ-клуб из Англии

Реднапп уверен, что Слуцкий мог бы возглавить топ-клуб из Англии

21 апреля 2017, 18:15
12

Главный тренер «Бирмингем Сити» Гарри Реднапп выразил уверенность в том, что Леонид Слуцкий сможет получить работу в АПЛ. Напомним, что российский специалист после ухода из ЦСКА проходит стажировку в Англии.

– Вам о чем-нибудь говорит фамилия «Слуцкий»?

– Да, хотя знаю о нем немного. Он сейчас работает?

– Нет. Но стажируется в Лондоне и хочет попасть в клуб Премьер-лиги или первенства Англии. Получится добиться успеха там?

– Конечно. Абсолютно уверен в этом. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Пусть держит контакт с английскими клубами, и, если где-нибудь освободится место, его могут позвать. Это известный специалист, топ-тренер, так что может получить работу в моей стране.

– Если Слуцкий топ-тренер, может ли он заключить контракт с топ-клубом?

– Почему нет? Для тренера важно, чтобы у него были хорошие игроки – тогда эта работа будет легкой. Если футболисты плохие, ему придется трудно. В хорошей команде никаких проблем у него не возникнет.

– «Арсеналу» он подошел бы?

– Не думаю. Хотя один из владельцев – русский. Быть может, он решит, что нужен его соотечественник. Но сначала нужно определиться, что делать с Венгером.

– А вам не нужен такой ассистент?

– Не думаю, что Слуцкий хочет быть вторым. Он – номер один.

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Арсенал Бирмингем Сити Слуцкий Леонид Реднапп Гарри
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
marslond
1492788506
Ну, если Реднапп в Англии не тренировал топ-клуб, то Слуцкому в разы будет сложнее, ведь Харри хорошая репутация на Туманном Альбионе.
Ответить
subbotaspartak
1492788539
Реднапп - это конечно звезда, А Слуцкий - это кто? Нет-нет, я фамилии в строчках перепутал, Всё наоборот на все сто. Да, мне пора делать примочки, Они оба из второй строчки.
Ответить
Atom2020
1492788554
Ахахахах ... "хотя знаю о нем немного" ... "Это известный специалист, топ-тренер" ... "Он – номер один" ... Сразу скажи товарищ Реднапп ... Курил? ... или пил? ... или сразу все вместе?
Ответить
polt
1492790751
Похоже он понятия не имеет кто такой Слуцкий. Что за хрень, лишь бы напечататься что ли?
Ответить
Чеба
1492791576
40 лет тому назад)))))))))))))))))
Ответить
Chernyi Lis
1492791785
я знаю о нем немного но он отличный тренер...)))это что то из американских ответов..
Ответить
KARAT777
1492791890
Челси или Арсенал возглавит если пройдет экзамен в чемпионшип
Ответить
la verdad
1492802964
Harry! Are You crazy???
Ответить
Бриг
1492807750
Замечательное интервью. Я его не знаю, но он номер один и легко будет работать в топ клубе, если футболисты будут хорошими. Английский юмор.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1492839249
Ему Слуцкий заплатил за интервью наверно.
Ответить
Главные новости
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
4
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
5
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
3
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
3
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
2
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
5
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
10
Все новости
Все новости
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
Вчера, 22:58
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
4
«Динамо» предложили Санчо
Вчера, 13:50
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
Вчера, 13:43
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
Вчера, 00:58
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+