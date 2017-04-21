Реднапп уверен, что Слуцкий мог бы возглавить топ-клуб из Англии

Главный тренер «Бирмингем Сити» Гарри Реднапп выразил уверенность в том, что Леонид Слуцкий сможет получить работу в АПЛ. Напомним, что российский специалист после ухода из ЦСКА проходит стажировку в Англии.

– Вам о чем-нибудь говорит фамилия «Слуцкий»?

– Да, хотя знаю о нем немного. Он сейчас работает?

– Нет. Но стажируется в Лондоне и хочет попасть в клуб Премьер-лиги или первенства Англии. Получится добиться успеха там?

– Конечно. Абсолютно уверен в этом. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Пусть держит контакт с английскими клубами, и, если где-нибудь освободится место, его могут позвать. Это известный специалист, топ-тренер, так что может получить работу в моей стране.

– Если Слуцкий топ-тренер, может ли он заключить контракт с топ-клубом?

– Почему нет? Для тренера важно, чтобы у него были хорошие игроки – тогда эта работа будет легкой. Если футболисты плохие, ему придется трудно. В хорошей команде никаких проблем у него не возникнет.

– «Арсеналу» он подошел бы?

– Не думаю. Хотя один из владельцев – русский. Быть может, он решит, что нужен его соотечественник. Но сначала нужно определиться, что делать с Венгером.

– А вам не нужен такой ассистент?

– Не думаю, что Слуцкий хочет быть вторым. Он – номер один.

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