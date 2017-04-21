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    Реднапп уверен, что Слуцкий мог бы возглавить топ-клуб из Англии

    Главный тренер «Бирмингем Сити» Гарри Реднапп выразил уверенность в том, что Леонид Слуцкий сможет получить работу в АПЛ. Напомним, что российский специалист после ухода из ЦСКА проходит стажировку в Англии.

    – Вам о чем-нибудь говорит фамилия «Слуцкий»?

    – Да, хотя знаю о нем немного. Он сейчас работает?

    – Нет. Но стажируется в Лондоне и хочет попасть в клуб Премьер-лиги или первенства Англии. Получится добиться успеха там?

    – Конечно. Абсолютно уверен в этом. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Пусть держит контакт с английскими клубами, и, если где-нибудь освободится место, его могут позвать. Это известный специалист, топ-тренер, так что может получить работу в моей стране.

    – Если Слуцкий топ-тренер, может ли он заключить контракт с топ-клубом?

    – Почему нет? Для тренера важно, чтобы у него были хорошие игроки – тогда эта работа будет легкой. Если футболисты плохие, ему придется трудно. В хорошей команде никаких проблем у него не возникнет.

    – «Арсеналу» он подошел бы?

    – Не думаю. Хотя один из владельцев – русский. Быть может, он решит, что нужен его соотечественник. Но сначала нужно определиться, что делать с Венгером.

    – А вам не нужен такой ассистент?

    – Не думаю, что Слуцкий хочет быть вторым. Он – номер один.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2017 18:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 апреля 2017, 08:34

      Ему Слуцкий заплатил за интервью наверно.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 21 апреля 2017, 23:49

      Замечательное интервью. Я его не знаю, но он номер один и легко будет работать в топ клубе, если футболисты будут хорошими. Английский юмор.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 апреля 2017, 22:29

      Harry! Are You crazy???

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 21 апреля 2017, 20:53

      Просто комплимент.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 апреля 2017, 19:24

      Челси или Арсенал возглавит если пройдет экзамен в чемпионшип

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 апреля 2017, 19:23

      я знаю о нем немного но он отличный тренер...)))это что то из американских ответов..

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Chernyi Lis 21 апреля 2017, 19:51

      "я не читал Тома Сойера, но его надо запретить"

      3
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      Рейтинг: +581

      Чеба 21 апреля 2017, 19:19

      40 лет тому назад)))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 21 апреля 2017, 19:05

      Похоже он понятия не имеет кто такой Слуцкий. Что за хрень, лишь бы напечататься что ли?

      5
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 21 апреля 2017, 18:29

      Ахахахах ... "хотя знаю о нем немного" ... "Это известный специалист, топ-тренер" ... "Он – номер один" ... Сразу скажи товарищ Реднапп ... Курил? ... или пил? ... или сразу все вместе?

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 апреля 2017, 18:28

      Реднапп - это конечно звезда,
      А Слуцкий - это кто?
      Нет-нет, я фамилии в строчках перепутал,
      Всё наоборот на все сто.
      Да, мне пора делать примочки,
      Они оба из второй строчки.

      -2
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