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  • Спортивный директор «Локомотива» Штоффельхаус: «Лимит на легионеров — благое намерение. Другой вопрос – как этот инструмент использовать»

Спортивный директор «Локомотива» Штоффельхаус: «Лимит на легионеров — благое намерение. Другой вопрос – как этот инструмент использовать»

20 апреля 2017, 22:05
4

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельхаус поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

Отметим, что на данный момент в составе команды РФПЛ на поле одновременно могут находиться шесть иностранных и пять российских футболистов

– Ваше мнение о лимите на легионеров?

– Я понимаю, почему его ввели. Понятно, что тем самым вы хотели предоставить игровую платформу для российских футболистов, в частности – для молодых. И это хорошо, благое и правильное намерение. Другой вопрос – как этот инструмент использовать...

В Германии немного другой подход, там нет ограничений на иностранцев на поле, но в заявке клуба 12 человек обязательно должны быть немцами, и команды, исходя из собственного видения и философии, сами решают, в каком составе они играют. Кто-то делает ставку на доморощенных. Кому-то нужны сильные иностранцы, которые могут помочь в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Это нормально.

– Разве для играющих в еврокубках российских больших клубов, к которым смело можно причислить «Локомотив», формула «6+5» не проблема?

– А вы считаете, что проблема? Я еще раз вспомню времена моей работы в «Шальке»: у нас всегда было достаточно немецких игроков в заявке и составе. Мы потихоньку внедряли в команду игроков из академии и все происходило само собой.

– Но Германия и Россия – это все-таки два разных мира в футболе. Хотя бы по количеству талантливых футболистов.

– Не всегда. Нужно уметь находить способных ребят и работать с ними. Важен правильный подход. И работа займет определенное время. Сколько у вас действует уже лимит?

– C 2006 года.

– В конце концов вам нужно посмотреть на все правила, которые вы вводили, и оценить их результат, сколько они принесли пользы, а сколько вреда.

Но я говорю абсолютно серьезно: мы в «Локомотиве» хотим, чтобы у нас за главную команду играло как можно больше ребят из академии. И я настроен очень оптимистично по этому поводу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (4)
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zagrizlik
1492715798
11+14 Лучший вариант. В основе должны играть лучшие, и "драться" за место должны все 25 без исключения,а какой у тебя паспорт, значения иметь не должно.
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brost
1492757862
"Благими намерениями вымощена дорога в ад"
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LokoGoGo
1492758259
отменить лимит и вырастет конкуренция, но вырастут и взятки...
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Torvald64
1492760930
Если отменить лимит, получим ситуацию, которую мы уже наблюдали в начале 00-х: когда клубам было гораздо проще закупить посредственных легионеров, нежели развивать доморощенных игроков - второе гораздо сложнее. И это ещё в те годы хороших российских игроков было гораздо больше. О конкуренции в том плане, что вот сейчас отменим лимит, и она будет, давайте поменьше в этой связи говорить поменьше. В условиях, когда от тебя требуют прежде всего результат, а у тебя есть возможность развивать выпускника академии, либо купить готового игрока среднего уровня из Конго - ты естественно выберешь второе. Не забываем ещё о влиянии агентов игроков и повсеместной коррупции в этой сфере, да о том, что зачастую минимальное игровое время легионера прописывалось прямо в контракте. Вообще оценка лимита зависит от того, что мы хотим. Если мы хотим сильный чемпионат, и для нас не имеет значения, сколько российских игроков будут в составе - то безусловно, лимит - зло. Но если мы хотим дать возможность развиваться российским игрокам - если у нас приоритет развития сборной перед развитием чемпионата, нужно, чтобы российские игроки играли. Для этого нужны ограничительные меры. Лучше лимита в этом плане пока никто ничего не придумал. Проблемы, которые здесь всплывают - завышенные зарплаты и деградация из-за гарантированного места в основе - следствие не лимита, а того, что у нас очень мало футболистов: система академий фактически отсутствует, выпускников нет, уровень тех, что есть - низкий. Нужно всё это восстанавливать. Плюс нужны потолки зарплат: когда молодому человеку, который ещё вообще ничего не добился, начинают платить столько, сколько имеет место в нашем футболе - у него мотивация теряется сама собой. Жизнь уже удалась - куда ещё стремиться?
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