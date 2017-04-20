Спортивный директор «Локомотива» Штоффельхаус: «Лимит на легионеров — благое намерение. Другой вопрос – как этот инструмент использовать»

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельхаус поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

Отметим, что на данный момент в составе команды РФПЛ на поле одновременно могут находиться шесть иностранных и пять российских футболистов

– Ваше мнение о лимите на легионеров?

– Я понимаю, почему его ввели. Понятно, что тем самым вы хотели предоставить игровую платформу для российских футболистов, в частности – для молодых. И это хорошо, благое и правильное намерение. Другой вопрос – как этот инструмент использовать...

В Германии немного другой подход, там нет ограничений на иностранцев на поле, но в заявке клуба 12 человек обязательно должны быть немцами, и команды, исходя из собственного видения и философии, сами решают, в каком составе они играют. Кто-то делает ставку на доморощенных. Кому-то нужны сильные иностранцы, которые могут помочь в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Это нормально.

– Разве для играющих в еврокубках российских больших клубов, к которым смело можно причислить «Локомотив», формула «6+5» не проблема?

– А вы считаете, что проблема? Я еще раз вспомню времена моей работы в «Шальке»: у нас всегда было достаточно немецких игроков в заявке и составе. Мы потихоньку внедряли в команду игроков из академии и все происходило само собой.

– Но Германия и Россия – это все-таки два разных мира в футболе. Хотя бы по количеству талантливых футболистов.

– Не всегда. Нужно уметь находить способных ребят и работать с ними. Важен правильный подход. И работа займет определенное время. Сколько у вас действует уже лимит?

– C 2006 года.

– В конце концов вам нужно посмотреть на все правила, которые вы вводили, и оценить их результат, сколько они принесли пользы, а сколько вреда.

Но я говорю абсолютно серьезно: мы в «Локомотиве» хотим, чтобы у нас за главную команду играло как можно больше ребят из академии. И я настроен очень оптимистично по этому поводу.