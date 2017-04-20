Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Спортивный директор «Локомотива» Штоффельхаус: «Лимит на легионеров — благое намерение. Другой вопрос – как этот инструмент использовать»

    Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельхаус поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

    Отметим, что на данный момент в составе команды РФПЛ на поле одновременно могут находиться шесть иностранных и пять российских футболистов

    – Ваше мнение о лимите на легионеров?

    – Я понимаю, почему его ввели. Понятно, что тем самым вы хотели предоставить игровую платформу для российских футболистов, в частности – для молодых. И это хорошо, благое и правильное намерение. Другой вопрос – как этот инструмент использовать...

    В Германии немного другой подход, там нет ограничений на иностранцев на поле, но в заявке клуба 12 человек обязательно должны быть немцами, и команды, исходя из собственного видения и философии, сами решают, в каком составе они играют. Кто-то делает ставку на доморощенных. Кому-то нужны сильные иностранцы, которые могут помочь в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Это нормально.

    – Разве для играющих в еврокубках российских больших клубов, к которым смело можно причислить «Локомотив», формула «6+5» не проблема?

    – А вы считаете, что проблема? Я еще раз вспомню времена моей работы в «Шальке»: у нас всегда было достаточно немецких игроков в заявке и составе. Мы потихоньку внедряли в команду игроков из академии и все происходило само собой.

    – Но Германия и Россия – это все-таки два разных мира в футболе. Хотя бы по количеству талантливых футболистов.

    – Не всегда. Нужно уметь находить способных ребят и работать с ними. Важен правильный подход. И работа займет определенное время. Сколько у вас действует уже лимит?

    – C 2006 года.

    – В конце концов вам нужно посмотреть на все правила, которые вы вводили, и оценить их результат, сколько они принесли пользы, а сколько вреда.

    Но я говорю абсолютно серьезно: мы в «Локомотиве» хотим, чтобы у нас за главную команду играло как можно больше ребят из академии. И я настроен очень оптимистично по этому поводу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2017 22:05
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 21 апреля 2017, 10:48

      Если отменить лимит, получим ситуацию, которую мы уже наблюдали в начале 00-х: когда клубам было гораздо проще закупить посредственных легионеров, нежели развивать доморощенных игроков - второе гораздо сложнее. И это ещё в те годы хороших российских игроков было гораздо больше. О конкуренции в том плане, что вот сейчас отменим лимит, и она будет, давайте поменьше в этой связи говорить поменьше. В условиях, когда от тебя требуют прежде всего результат, а у тебя есть возможность развивать выпускника академии, либо купить готового игрока среднего уровня из Конго - ты естественно выберешь второе. Не забываем ещё о влиянии агентов игроков и повсеместной коррупции в этой сфере, да о том, что зачастую минимальное игровое время легионера прописывалось прямо в контракте.

      Вообще оценка лимита зависит от того, что мы хотим. Если мы хотим сильный чемпионат, и для нас не имеет значения, сколько российских игроков будут в составе - то безусловно, лимит - зло.
      Но если мы хотим дать возможность развиваться российским игрокам - если у нас приоритет развития сборной перед развитием чемпионата, нужно, чтобы российские игроки играли. Для этого нужны ограничительные меры. Лучше лимита в этом плане пока никто ничего не придумал. Проблемы, которые здесь всплывают - завышенные зарплаты и деградация из-за гарантированного места в основе - следствие не лимита, а того, что у нас очень мало футболистов: система академий фактически отсутствует, выпускников нет, уровень тех, что есть - низкий. Нужно всё это восстанавливать. Плюс нужны потолки зарплат: когда молодому человеку, который ещё вообще ничего не добился, начинают платить столько, сколько имеет место в нашем футболе - у него мотивация теряется сама собой. Жизнь уже удалась - куда ещё стремиться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 21 апреля 2017, 10:04

      отменить лимит и вырастет конкуренция, но вырастут и взятки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      brost 21 апреля 2017, 09:57

      "Благими намерениями вымощена дорога в ад"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 20 апреля 2017, 22:16

      11+14 Лучший вариант. В основе должны играть лучшие, и "драться" за место должны все 25 без исключения,а какой у тебя паспорт, значения иметь не должно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11