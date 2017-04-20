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    Эллардайс заявил, что не видит Терри в «Кристал Пэлас»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Челси» Джона Терри. По словам специалиста, в его команде достаточно центральных защитников.

    «У меня есть Скотт Данн, Джеймс Томкинс, Мамаду Сахо, Дэмьен Делэйни и Мартин Келли. В центре обороны мы выглядим достаточно уверенно. Не думаю, что будем искать кого-то на эту позицию. Учитывая такое количество центральных защитников в команде, я сейчас не вижу Джона Терри в «Кристал Пэлас», – сказал Эллардайс.

    Напомним, ранее стало известно, что Терри покинет «Челси» по окончании сезона.

    Источник: Itv

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    20.04.2017 18:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 апреля 2017, 20:28

      Отдает Чемпионшип,максимально МЛС и Китай!)

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