Эллардайс заявил, что не видит Терри в «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Челси» Джона Терри. По словам специалиста, в его команде достаточно центральных защитников.

«У меня есть Скотт Данн, Джеймс Томкинс, Мамаду Сахо, Дэмьен Делэйни и Мартин Келли. В центре обороны мы выглядим достаточно уверенно. Не думаю, что будем искать кого-то на эту позицию. Учитывая такое количество центральных защитников в команде, я сейчас не вижу Джона Терри в «Кристал Пэлас», – сказал Эллардайс.

Напомним, ранее стало известно, что Терри покинет «Челси» по окончании сезона.