Ярошик: «Очень рад, что «Крылья Советов» про меня не забывают! С удовольствием прилечу в Самару на 75-летие клуба»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Иржи Ярошик прокомментировал свое участие в 75-летии самарского клуба. Напомним, 13 мая в Самаре во время матча против «Зенита» состоятся праздничные мероприятия.

«Очень рад, что «Крылья Советов» про меня не забывают! С удовольствием прилечу в Самару на 75-летие клуба. Хочу посмотреть на город, повидаться со знакомыми. Конечно, я соскучился, ведь долго не был в Самаре.

Что касается еще одного моего бывшего клуба – ЦСКА, то я планировал посетить их домашний матч в ходе моей поездки в Самару. Но ввиду занятости на должности тренера дубля «Спарты» у меня будет только четыре выходных. Поэтому мой маршрут – это Прага–Самара и обратно», – сказал Ярошик.

Чех выступал за «Крылья Советов» с 2008 по 2009 год.