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    Ярошик: «Очень рад, что «Крылья Советов» про меня не забывают! С удовольствием прилечу в Самару на 75-летие клуба»

    Бывший футболист «Крыльев Советов» Иржи Ярошик прокомментировал свое участие в 75-летии самарского клуба. Напомним, 13 мая в Самаре во время матча против «Зенита» состоятся праздничные мероприятия.

    «Очень рад, что «Крылья Советов» про меня не забывают! С удовольствием прилечу в Самару на 75-летие клуба. Хочу посмотреть на город, повидаться со знакомыми. Конечно, я соскучился, ведь долго не был в Самаре.

    Что касается еще одного моего бывшего клуба – ЦСКА, то я планировал посетить их домашний матч в ходе моей поездки в Самару. Но ввиду занятости на должности тренера дубля «Спарты» у меня будет только четыре выходных. Поэтому мой маршрут – это Прага–Самара и обратно», – сказал Ярошик.

    Чех выступал за «Крылья Советов» с 2008 по 2009 год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2017 16:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 20 апреля 2017, 18:54

      Молодцы!!!! Что пригласили,хороший футболист,оставил след в российском футболе

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 20 апреля 2017, 18:46

      Я бы сходила на этот матч, но я в командировке (

      -1
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      Рейтинг: -17

      stifn1 > alex kidn 21 апреля 2017, 12:15

      нам лохомоты не нужны)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 20 апреля 2017, 16:39

      Иржи лучший!!!

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