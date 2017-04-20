Торрес подтвердил желание остаться в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес не скрывает своего желания остаться в команде и на будущий год, но пока стороны не могут прийти к соглашению о продлении контракта.

«Не я должен отвечать на этот вопрос. Все знают о моем желании остаться в «Атлетико». Я никогда не скрывал свои чувства к этому клубу.

Возможно, что впереди у нас самый важный сезон в истории «Атлетико». Поэтому любая другая тема не имеет такой важности и актуальности», – сказал Торрес.

Стоит отметить, что действующий контракт Торреса с «Атлетико» заканчивается в середине 2017 года.