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    Торрес подтвердил желание остаться в «Атлетико»

    Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес не скрывает своего желания остаться в команде и на будущий год, но пока стороны не могут прийти к соглашению о продлении контракта.

    «Не я должен отвечать на этот вопрос. Все знают о моем желании остаться в «Атлетико». Я никогда не скрывал свои чувства к этому клубу.

    Возможно, что впереди у нас самый важный сезон в истории «Атлетико». Поэтому любая другая тема не имеет такой важности и актуальности», – сказал Торрес.

    Стоит отметить, что действующий контракт Торреса с «Атлетико» заканчивается в середине 2017 года.

    Источник: AS

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    20.04.2017 11:07
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