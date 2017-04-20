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  • Павлюченко: «Кто со мной подпишет контракт на два-три года?»

Павлюченко: «Кто со мной подпишет контракт на два-три года?»

20 апреля 2017, 10:43
26

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал появившуюся недавно информацию о скором продлении контракта с клубом еще на год. Напомним, что за Екатеринбург он играет с лета 2016 года.

«Мы разговаривали с президентом «Урала», но он сказал, что вернемся к этой теме ближе к концу чемпионата. Он спрашивал, и я ему сказал, что хотел бы подписать контракт и играть в команде.

Будет ли это контракт до лета 2018 года? Мне уже не 25 лет, а 35, поэтому кто со мной подпишет на два-три года?» – заявил Павлюченко.

В текущем сезоне форвард провел за клуб 18 матчей, в которых забил три гола.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал Павлюченко Роман
Комментарии (26)
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xColaz
1492676486
В Казахстане или Узбекистане могут заинтересоваться, но конечно не на 3 года
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momwig_
1492677434
К сожалению, Рома, тебе сегодняшнему и год - "по совокупности прошлых заслуг".
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Пабло6
1492678634
в дубль пора
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CSKA471
1492680938
Нелохо парень раньше играл!
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Lev Aleks
1492686298
Сокол Саратов с тобой подпишет контракт на 2-3 года, только получать будешь 7 500 рублей в месяц........скажи спасибо, что не в год)
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krokodail
1492687484
Президент сказал,что кода проснёшся,тогда и подпишем.
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n1hat
1492688339
Я бы в Спартак взял, чтоб закончил карьеру в родном клубе)
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krokodail
1492688738
КакойжЫ дурак подпишет с тобой контракт,да ещё и на 3 года???
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ribavadim
1492703471
Окжетпес?!!
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Каратель помойников
1492712086
Рома реально оценивает свои шансы,да и вообще обстановку в целом,не то что некоторые грезят о чм2018,как будут по воробьям лупить
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