Павлюченко: «Кто со мной подпишет контракт на два-три года?»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал появившуюся недавно информацию о скором продлении контракта с клубом еще на год. Напомним, что за Екатеринбург он играет с лета 2016 года.

«Мы разговаривали с президентом «Урала», но он сказал, что вернемся к этой теме ближе к концу чемпионата. Он спрашивал, и я ему сказал, что хотел бы подписать контракт и играть в команде.

Будет ли это контракт до лета 2018 года? Мне уже не 25 лет, а 35, поэтому кто со мной подпишет на два-три года?» – заявил Павлюченко.

В текущем сезоне форвард провел за клуб 18 матчей, в которых забил три гола.