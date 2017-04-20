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    Павлюченко: «Кто со мной подпишет контракт на два-три года?»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал появившуюся недавно информацию о скором продлении контракта с клубом еще на год. Напомним, что за Екатеринбург он играет с лета 2016 года.

    «Мы разговаривали с президентом «Урала», но он сказал, что вернемся к этой теме ближе к концу чемпионата. Он спрашивал, и я ему сказал, что хотел бы подписать контракт и играть в команде.

    Будет ли это контракт до лета 2018 года? Мне уже не 25 лет, а 35, поэтому кто со мной подпишет на два-три года?» – заявил Павлюченко.

    В текущем сезоне форвард провел за клуб 18 матчей, в которых забил три гола.

    Источник: ТАСС

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    20.04.2017 10:43
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 20 апреля 2017, 21:14

      Рома реально оценивает свои шансы,да и вообще обстановку в целом,не то что некоторые грезят о чм2018,как будут по воробьям лупить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 апреля 2017, 18:51

      Окжетпес?!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      kto eto 20 апреля 2017, 17:57

      В Томь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      krokodail 20 апреля 2017, 14:45

      КакойжЫ дурак подпишет с тобой контракт,да ещё и на 3 года???

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      n1hat 20 апреля 2017, 14:38

      Я бы в Спартак взял, чтоб закончил карьеру в родном клубе)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar > Ахудуба Ахуели 20 апреля 2017, 16:34

      пускай едет Волгоградский футбол из недр безвременья на топ уровень выводить. и Колодина с собою ещё возьмёт.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      krokodail 20 апреля 2017, 14:24

      Президент сказал,что кода проснёшся,тогда и подпишем.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 апреля 2017, 14:04

      Сокол Саратов с тобой подпишет контракт на 2-3 года, только получать будешь 7 500 рублей в месяц........скажи спасибо, что не в год)

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > Lev Aleks 20 апреля 2017, 16:36

      Он свою пенсию уже заработал, может и бесплатно поиграть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      drago922 20 апреля 2017, 13:45

      да постарел рома , как время летит вроде недавно ещё за спартак гонял)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 апреля 2017, 13:12

      северский трубник

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 20 апреля 2017, 12:56

      На сезон ещё хватит

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