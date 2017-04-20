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Раньери видит окончание эпохи «Барселоны»

20 апреля 2017, 07:17
15

Итальянский специалист Клаудио Раньери, уволенный недавно из «Лестера», назвал поражение «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Ювентуса» – окончанием эры каталонского клуба в европейском футболе.

«Мы все видели эры «Манчестер Юнайтед», «Аякса», «Ювентуса», «Милана» и «Интера». Затем пришел черед «Барселоны» и «Реала». Но сейчас становится понятно, что для «Барселоны» все окончено», – приводит слова Раньери Mirror.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона Раньери Клаудио
Комментарии (15)
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Danish Dynamite
1492667762
Эпоха Барселоны? Если она вообще была, то закончилась 5 лет назад, при Гвардьоле, когда Челси поставил им "автобус". С тех пор они выиграли ЛЧ всего 1 раз, и чего? Точно так же делали Бавария и Реал. С тех пор ничего кроме скандалов, девчачьего нытья и раздутых понтов, не подкрепленных ничем. О какой эпохе идёт вообще речь??? Синьор Раньери, о чём Вы?
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adekvat
1492671694
Сколько бабок люди проиграли.
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84aivengo
1492671827
если подумать,хваленая и грозная тройка ничего не смогла сделать с юве... ни единого гола в двух матчах..
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bset
1492674178
Согласен. Барселона днище. Играет хуже дворовых российских команд. И все достижения последние сомнительные. Выйти в 1/4 финала ЛЧ, быть на втором месте в Испанской Примере и обыграть ПСЖ 6:1 сможет любой нищеброд.
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sochi-2013
1492674960
Просто поменять тренера. Сейчас Барселона пытается играть по принципу:"Вы забьете нам столько, сколько сможете, а, мы- сколько захотим" (Висенте Феола), но с забьем произошел облом, а плана Б не оказалось!
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zagrizlik
1492675525
Эпоха барселоны давно закончилась. Есть 4-5 команд, которые почти на одном уровне.
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ArmyaneVpered
1492675709
Ну, уже все давно научились играть против Барселоны, это ни для кого ни секрет )
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momwig_
1492677190
Это и хорошо в футболе - даже когда какая-то команда вырывается вперед очевидно, рано или поздно её настигают.
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JoiS
1492677369
Что за бред, что после каждого проигрыша теперь говорить, что эпоха закончилась? А когда МЮ в 2008 (0:0; 1:0) проиграли или Баварии в 2012 (4:0; 0:3), тоже говорить, что эпоха закончилась, у них как раз, раз в четыре года спад бывает, а потом выигрывают. Все нормально, это футбол, следующий год будет более удачным!!!
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milanium
1492764257
гвардиола - эпоха барселоны
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