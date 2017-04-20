Раньери видит окончание эпохи «Барселоны»

Итальянский специалист Клаудио Раньери, уволенный недавно из «Лестера», назвал поражение «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Ювентуса» – окончанием эры каталонского клуба в европейском футболе.

«Мы все видели эры «Манчестер Юнайтед», «Аякса», «Ювентуса», «Милана» и «Интера». Затем пришел черед «Барселоны» и «Реала». Но сейчас становится понятно, что для «Барселоны» все окончено», – приводит слова Раньери Mirror.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.