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    Раньери видит окончание эпохи «Барселоны»

    Итальянский специалист Клаудио Раньери, уволенный недавно из «Лестера», назвал поражение «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Ювентуса» – окончанием эры каталонского клуба в европейском футболе.

    «Мы все видели эры «Манчестер Юнайтед», «Аякса», «Ювентуса», «Милана» и «Интера». Затем пришел черед «Барселоны» и «Реала». Но сейчас становится понятно, что для «Барселоны» все окончено», – приводит слова Раньери Mirror.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2017 07:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +32

      milanium 21 апреля 2017, 11:44

      гвардиола - эпоха барселоны

      0
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      Рейтинг: +30

      JoiS 20 апреля 2017, 11:36

      Что за бред, что после каждого проигрыша теперь говорить, что эпоха закончилась? А когда МЮ в 2008 (0:0; 1:0) проиграли или Баварии в 2012 (4:0; 0:3), тоже говорить, что эпоха закончилась, у них как раз, раз в четыре года спад бывает, а потом выигрывают. Все нормально, это футбол, следующий год будет более удачным!!!

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 апреля 2017, 11:33

      Это и хорошо в футболе - даже когда какая-то команда вырывается вперед очевидно, рано или поздно её настигают.

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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 20 апреля 2017, 11:08

      Ну, уже все давно научились играть против Барселоны, это ни для кого ни секрет )

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 20 апреля 2017, 11:05

      Эпоха барселоны давно закончилась. Есть 4-5 команд, которые почти на одном уровне.

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 20 апреля 2017, 10:56

      Просто поменять тренера. Сейчас Барселона пытается играть по принципу:"Вы забьете нам столько, сколько сможете, а, мы- сколько захотим" (Висенте Феола), но с забьем произошел облом, а плана Б не оказалось!

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      Рейтинг: +24996

      bset 20 апреля 2017, 10:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Согласен. Барселона днище. Играет хуже дворовых российских команд. И все достижения последние сомнительные. Выйти в 1/4 финала ЛЧ, быть на втором месте в Испанской Примере и обыграть ПСЖ 6:1 сможет любой нищеброд.

      -4
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      Рейтинг: +24996

      bset > bset 20 апреля 2017, 11:42

      Для школьников сообщаю, что это был сарказм, если что

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 апреля 2017, 10:03

      если подумать,хваленая и грозная тройка ничего не смогла сделать с юве... ни единого гола в двух матчах..

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      Рейтинг: +161

      adekvat 20 апреля 2017, 10:01

      Сколько бабок люди проиграли.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 апреля 2017, 08:56

      Эпоха Барселоны? Если она вообще была, то закончилась 5 лет назад, при Гвардьоле, когда Челси поставил им "автобус". С тех пор они выиграли ЛЧ всего 1 раз, и чего? Точно так же делали Бавария и Реал. С тех пор ничего кроме скандалов, девчачьего нытья и раздутых понтов, не подкрепленных ничем. О какой эпохе идёт вообще речь??? Синьор Раньери, о чём Вы?

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      Рейтинг: +56

      bloodhound > Danish Dynamite 20 апреля 2017, 09:06

      раньери - голова, че ты споришь. + он инсайдер, знает намного больше, чем простые болелы, не думаю, что его надо на медкомиссию..

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > dinar7777dinar 22 апреля 2017, 18:21

      Ну тогда Бавария с Ювентусом вообще межгалактические чемпионы, поскольку не имеют внутренней конкуренции.

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