Энрике: «Снимаю шляпу перед «Ювентусом»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:0).

«Это футбол. Мы хотели провести игру в высоком темпе с множеством ударов, но нам не хватило остроты в заключительной стадии атак. Это была хорошая игра между двумя великими командами. Снимаю шляпу перед «Ювентусом».

Могут ли они выиграть Лигу чемпионов? У них есть все, чтобы завоевать этот трофей. Хотя три других полуфиналиста находятся в таком же положении», – сказал Энрике.

Отметим, что по сумме двух встреч «Барселона» уступила со счетом 0:3 и покинула турнир. Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов пройдет 21 апреля.

Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов