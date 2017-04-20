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    Энрике: «Снимаю шляпу перед «Ювентусом»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:0).

    «Это футбол. Мы хотели провести игру в высоком темпе с множеством ударов, но нам не хватило остроты в заключительной стадии атак. Это была хорошая игра между двумя великими командами. Снимаю шляпу перед «Ювентусом».

    Могут ли они выиграть Лигу чемпионов? У них есть все, чтобы завоевать этот трофей. Хотя три других полуфиналиста находятся в таком же положении», – сказал Энрике.

    Отметим, что по сумме двух встреч «Барселона» уступила со счетом 0:3 и покинула турнир. Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов пройдет 21 апреля.

    Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов

    Источник: Football Espana

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    20.04.2017 00:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 апреля 2017, 09:11

      Несмотря на такой скучный счёт, игра была валидольной и казалось, что каждая следующая минута начнёт отнимать у Юве по одному мячу. Однако выстояли. Молодцы....

      0
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 20 апреля 2017, 08:51

      Красавчик

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 20 апреля 2017, 06:40

      Юве-красавцы !

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