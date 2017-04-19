Уткин: «Вы сделали из Луческу нытика, хотя он просто не разобрался с уровнем конкуренции в РФПЛ»

Футбольный телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перед приходом в петербургский клуб не разобрался с уровнем чемпионата России.

«Луческу не в первый раз может вылететь из клуба после первого сезона. Он просто пытается сделать так, чтобы «Зенит» играл в тот футбол, для которого у него нет футболистов. Луческу просто не разобрался с уровнем конкуренции в чемпионате России, вот и все. Но вы мало о нем знаете и сделали из него нытика», – сказал Уткин.

Напомним, Луческу стал главным тренером «Зенита» летом 2016 года. На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице третье место, отставая от первой строчки на 11 очков.