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    Уткин: «Вы сделали из Луческу нытика, хотя он просто не разобрался с уровнем конкуренции в РФПЛ»

    Футбольный телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перед приходом в петербургский клуб не разобрался с уровнем чемпионата России.

    «Луческу не в первый раз может вылететь из клуба после первого сезона. Он просто пытается сделать так, чтобы «Зенит» играл в тот футбол, для которого у него нет футболистов. Луческу просто не разобрался с уровнем конкуренции в чемпионате России, вот и все. Но вы мало о нем знаете и сделали из него нытика», – сказал Уткин.

    Напомним, Луческу стал главным тренером «Зенита» летом 2016 года. На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице третье место, отставая от первой строчки на 11 очков.

    Источник: Спорт FM

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    19.04.2017 21:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 20 апреля 2017, 19:34

      Не разобрался? В 70 с гаком уже не до разборок.

      1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 20 апреля 2017, 18:47

      зачем тогда тренировать если не разобрался....)))

      -1
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      Рейтинг: +4934

      polt 20 апреля 2017, 14:58

      То бишь проявил свой не профессионализм и пусть дальше работает в Турции, если возьмут.

      0
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      Рейтинг: +37

      раптор62 20 апреля 2017, 11:49

      по мне он и несобирался разбиратся он шел за длинным рублем
      прикупил бразилов и думал сейчас у него попрет,а оно вон как
      повернуло это ему не шахтер ,а ноет будулай потому что несростается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 апреля 2017, 11:40

      Разобрался он или нет, смог или не смог чего-то - это про его профессиональные качества. А нытик - это про человеческие.

      1
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      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. 20 апреля 2017, 10:14

      Поплачет,пописает меньше.

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 апреля 2017, 06:51

      Он ноет??? - ноет, а значит нытик??? - нытик. Факт остается фактом и не важно в чем он там разобрался , а в чем нет...

      3
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 20 апреля 2017, 06:38

      Утка - лярва

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 20 апреля 2017, 05:36

      Луческу всегда был нытиком. И он отлично подходит менеджменту Зенита: откаты, нытьё, админресурс.

      1
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 20 апреля 2017, 02:45

      эх Вася.....

      -1
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