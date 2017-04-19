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  • Уткин: «Вы сделали из Луческу нытика, хотя он просто не разобрался с уровнем конкуренции в РФПЛ»

Уткин: «Вы сделали из Луческу нытика, хотя он просто не разобрался с уровнем конкуренции в РФПЛ»

19 апреля 2017, 21:47
19

Футбольный телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перед приходом в петербургский клуб не разобрался с уровнем чемпионата России.

«Луческу не в первый раз может вылететь из клуба после первого сезона. Он просто пытается сделать так, чтобы «Зенит» играл в тот футбол, для которого у него нет футболистов. Луческу просто не разобрался с уровнем конкуренции в чемпионате России, вот и все. Но вы мало о нем знаете и сделали из него нытика», – сказал Уткин.

Напомним, Луческу стал главным тренером «Зенита» летом 2016 года. На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице третье место, отставая от первой строчки на 11 очков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Уткин Василий
Комментарии (19)
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Д Альбертини
1492628980
нытиком, он Вася стал, не от того что не разобрался с уровнем конкуренции в чемпионате России, а от того что после каждого матча где его команда теряла очки или не добирала их вообще, винил во всем судей, как правило московских, и прочее! вместо того что бы заниматься непосредственно своей работой!
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BANNIKOV1970
1492630546
он сам из себя сделал нытика
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RedWhiteFans2
1492633117
Это же дебют для Луческу. Для Семака ещё бы прокатило, но для Луческу, Уткин утку запустил. Согласен, что в хохляцком чемпионате, он маленько заснул. 3 возможных конкурента, и куча проходных матчей. Однако чемпионат чемпионату рознь.
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ufos73
1492635239
Уткин сегодня столько раз лизнул Миллеру, что не удивлюсь, если его завтра на Матч-ТВ шишкой сделают )
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Asbjorn
1492636033
Он сам из себя нытика сделал,а про игроков,были трансферные окна,почему не покупались игроки под игру,которую хочет ставить клубу тренер?ересь уткин несет
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paracetamol
1492636715
Утка, лети в свое болото! Никто цыгану времени разобраться не даст. Нужен результат прямо сейчас. Иначе пинка ниже спины!
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Павелий
1492655773
Луческу всегда был нытиком. И он отлично подходит менеджменту Зенита: откаты, нытьё, админресурс.
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АртурZaСМ
1492660286
Он ноет??? - ноет, а значит нытик??? - нытик. Факт остается фактом и не важно в чем он там разобрался , а в чем нет...
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Доброе Зло.
1492672458
Поплачет,пописает меньше.
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paracetamol
1492706098
Не разобрался? В 70 с гаком уже не до разборок.
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