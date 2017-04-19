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    «Локомотив» хочет выкупить Кверквелию у «Рубина»

    Защитник Соломон Кверквелия может стать игроком «Локомотива» на постоянной основе. О такой возможности рассказал президент московской команды Илья Геркус.

    «Есть мысль выкупить Соломона Кверквелию. Пока нельзя точно ответить на вопрос, ведутся ли переговоры. Это может повлиять на условие сделки», – рассказал Геркус.

    Напомним, «Локомотив» арендовал Кверквелию в зимнее трансферное окно. Футболист провел за новую команду шесть матчей в российской Премьер-лиге. Его контракт с «Рубином» действует до лета 2019 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2017 18:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +41

      Федоренко 20 апреля 2017, 09:51

      Рубин, конечно, жиденько обделался с Кверквелией. Профукали лучшего ЦЗ в клубе, который, если судить по его словам, теперь он хочет остаться именно в команде Семина. А с Грасией остался клоун Самбрано

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 апреля 2017, 07:10

      Не, тут все правильно. Надо выкупать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 19 апреля 2017, 22:38

      обоих оставить

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 19 апреля 2017, 19:22

      Выкупить-правильное решение,Кверквелия очень квалифицированный центральный защитник.

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