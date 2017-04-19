«Локомотив» хочет выкупить Кверквелию у «Рубина»

Рубин, конечно, жиденько обделался с Кверквелией. Профукали лучшего ЦЗ в клубе, который, если судить по его словам, теперь он хочет остаться именно в команде Семина. А с Грасией остался клоун Самбрано
Защитник Соломон Кверквелия может стать игроком «Локомотива» на постоянной основе. О такой возможности рассказал президент московской команды Илья Геркус.
«Есть мысль выкупить Соломона Кверквелию. Пока нельзя точно ответить на вопрос, ведутся ли переговоры. Это может повлиять на условие сделки», – рассказал Геркус.
Напомним, «Локомотив» арендовал Кверквелию в зимнее трансферное окно. Футболист провел за новую команду шесть матчей в российской Премьер-лиге. Его контракт с «Рубином» действует до лета 2019 года.