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    Полузащитник «РБ Лейпциг» Демме потерял зуб, забив гол

    В прошедшем туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» со счетом 4:0. Эта победа позволила команде обеспечить себе участие в следующим розыгрыше Лиги чемпионов.

    В моменте с четвертым голом пострадал полузащитник «РБ Лейпциг» Диего Демме. Футболист лишился зуба, когда отправлял мяч в сетку.

    «Если он будет терять зуб за каждый свой гол, то к концу карьеры у него все равно останется достаточно зубов», – прокомментировал эпизод главный тренер клуба Ральф Хазенхюттль.

    Для Демме этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Всего он провел в Бундеслиге 27 матчей, забив мяч и сделав три голевые передачи.

    Источник: YouTube

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    19.04.2017 12:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 19 апреля 2017, 17:43

      нормально так тренер унизил своего игрока =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Puteec 19 апреля 2017, 15:18

      32 зуба-32 гола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 19 апреля 2017, 13:27

      Ужас какой

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