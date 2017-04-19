Полузащитник «РБ Лейпциг» Демме потерял зуб, забив гол

В прошедшем туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» со счетом 4:0. Эта победа позволила команде обеспечить себе участие в следующим розыгрыше Лиги чемпионов.

В моменте с четвертым голом пострадал полузащитник «РБ Лейпциг» Диего Демме. Футболист лишился зуба, когда отправлял мяч в сетку.

«Если он будет терять зуб за каждый свой гол, то к концу карьеры у него все равно останется достаточно зубов», – прокомментировал эпизод главный тренер клуба Ральф Хазенхюттль.

Для Демме этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Всего он провел в Бундеслиге 27 матчей, забив мяч и сделав три голевые передачи.